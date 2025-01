El Gobierno de Chad adopta una normativa para combatir la violencia de género en el país

3 minutos

Yamena, 22 ene (EFE).- El Gobierno de Chad adoptó una ordenanza para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en el país, que prevé penas estrictas de hasta 15 años de prisión, y que responde a las exigencias de organizaciones de mujeres que han denunciado un aumento de casos de violación y feminicidio.

El texto, adoptado por el Gobierno el martes y difundido por los medios locales este miércoles, llega 72 horas después de que la Liga Chadiana por los Derechos de las Mujeres (LTDF) lanzara una petición en línea para exigir acciones concretas y poner fin a la impunidad de los criminales.

La normativa adoptada amplía el alcance de la legislación actual e incluye cuestiones como el acoso sexual y la violencia psicológica, y prohíbe el «uso indebido» de imágenes de mujeres en los medios de comunicación.

Además, las autoridades chadianas se comprometen a sensibilizar a la población y a garantizar el cumplimiento de la normativa para “proteger a las mujeres y garantizar una aplicación rigurosa de la ley”.

El texto ha sido acogido con satisfacción por la LTDF, que aplaudió en su perfil de Facebook la iniciativa del Gobierno al asegurar que se produce “en medio del aumento de casos de violación y feminicidio en Chad”.

Solo en lo que va de enero, esta organización ha registrado ya cuatro casos de feminicidio y 11 de violación con pruebas en Chad, siendo uno de los más recientes el de una joven de 20 años, quien fue detenida y violada durante la noche del 15 al 16 de enero por un comandante de una comisaría en Yamena, la capital.

“Me abofeteó, me rasgó la ropa y luego me obligó a acostarme. Me violó hasta la mañana”, explicó la joven al medio local Tchad Infos, un testimonio que inmediatamente causó revuelo y fue compartido miles de veces en las redes sociales.

Así, la LTDF aseguró que hará “hincapié en la estricta aplicación” de las medidas que incluye el texto, especialmente en lo que se refiere a «la prevención de la violencia, el apoyo a las víctimas y la lucha contra la impunidad de los autores de estos crímenes».

“Seguimos vigilantes y comprometidas a asegurar que esta ordenanza no sea sólo una respuesta simbólica, sino que dé como resultado una acción concreta y eficaz sobre el terreno”, advirtió.

También el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) celebró la adopción de esta normativa, que reconoció como un “punto de inflexión” en la prevención y represión de la violencia contra las mujeres y las niñas en Chad.

“Es un paso esencial para fortalecer la protección de los derechos humanos, promover la igualdad de género y garantizar un futuro donde cada niña y mujer pueda vivir con seguridad, con respeto a su dignidad”, publicó Unicef en su cuenta de X este miércoles. EFE

