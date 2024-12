El golfista chileno Niemann celebra triunfo en Arabia Saudita apoyando el Abierto de Chile

Santiago de Chile, 10 dic (EFE).- El 94º Abierto de Golf de Chile, que se disputará entre el 11 y el 15 de diciembre en el Club de Polo y Equitación de Santiago, fue presentado este martes con la presencia del principal golfista chileno Joaquín Niemann, reciente vencedor del torneo del tour asiático PIF Saudi International.

“Me da un poco de culpa de cierta forma no poder estar compitiendo esta semana. Aquí es donde partí a practicar de forma más profesional. El Abierto de Chile es el de mi país, el cual no he ganado nunca”, dijo Niemann en conferencia de prensa.

El torneo, que tiene una historia de casi 100 años, reunirá a los mejores exponentes de esta disciplina en Chile y la región en las categorías profesional y aficionado.

Participarán jugadores chilenos como Felipe Aguilar, quien acaba de obtener la tarjeta para jugar en 2025 el PGA Tour Champions, Gabriel Morgan Birke y Matías Domínguez, además de internacionales como el argentino Marcos Montenegro, ganador del Abierto de C.G. Los Leones 2024.

“Siento una pequeña responsabilidad, pero tengo otros compromisos más importantes que atender”, añadió Niemann.

El deportista chileno de 26 años hizo un balance de su temporada en el LIV Golf, en el cual peleó por el título hasta la última jornada: “Quedé picado por quedar segundo y sí, mi prioridad es quedar primero en la temporada como equipo y como individual”.

Para Niemann esta ha sido “el mejor año de mi carrera por la forma en que estoy jugando” y destacó que para el próximo año espera tener una invitación para disputar los Majors.

“No estoy adentro aún, espero poder entrar. Los objetivos siempre han sido ganar Majors, y ganar donde sea, donde me pare en cada torneo”, comentó.

El golfista Aguilar, cuatro veces campeón de este torneo, dijo estar “muy contento porque vamos a tener un tremendo field de jugadores nacionales e internacionales” y destacó el nivel de la competencia “Creo que va a ser una gran exhibición”.

Uno de los favoritos de la competencia será Morgan Birke de 27 años, quien destacó su conocimiento del campo.

“En el club de Polo entreno desde que tengo memoria, el hecho de ser local me pone contento y me da una ventaja quizá sobre el resto de los jugadores que no conocen la cancha”, declaró.

Morgan Birke aprovechó para destacar a Niemann como representante del país austral: “Felicitar a Joaco por el triunfo que acaba de tener y el gran año que tuvo en todos los tours que jugó. Creo que es uno de los pocos jugadores que ha tenido tantas victorias en tantos tours de primer nivel”.

El golfista chileno mejor posicionado en la competencia tendrá la oportunidad de clasificar al Astara Chile Classic del Korn Ferry Tour, lo que abre las puertas a futuras competencias internacionales. EFE

