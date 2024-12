El líder opositor de Mozambique promete más protestas contra el supuesto fraude electoral

Maputo, 10 dic (EFE).- El principal líder opositor de Mozambique y candidato presidencial, Venâncio Mondlane, prometió este martes más protestas contra el presunto fraude cometido en las elecciones generales del pasado 9 de octubre y aseguró que en enero próximo asumirá el cargo de «presidente electo» del país.

«Mañana finalizaremos nuestra cuarta fase, pero las manifestaciones no pararán, nos tomaremos un tiempo y luego comenzaremos la etapa turbo V8 que será anunciada el lunes (16 de diciembre)», afirmó Mondlane en su página de Facebook, canal de comunicación que usa desde que huyó del país para supuestamente refugiarse en Sudáfrica.

La cuarta fase de protestas, que empezó el pasado miércoles, continuó este martes con cortes de carreteras que bloquearon el acceso a la capital del país, Maputo, y a otras vías interprovinciales para exigir la «restitución de la verdad electoral», según los manifestantes.

Pese a la dura represión de la Policía, ciudadanos utilizaron piedras, troncos de árboles y neumáticos quemados para bloquear las principales carreteras para entrar al centro de Maputo e impidieron que numerosos mozambiqueños pudieran llegar a sus trabajos.

También colocaron barricadas en la carretera que une el puerto de Maputo con la vecina Sudáfrica, precipitando un nuevo cierre de la principal frontera terrestre y provocando una cola de vehículos de veinte kilómetros, especialmente camiones con carga de diverso tipo.

«Si el régimen sigue queriendo mantener los resultados electorales, si los fraudulentos quieren mantener la idea de establecer otro gobierno ilegal, ilegítimo y no electo, no tendremos alternativa si no avanzamos después de esta fase», advirtió Mondlane.

«Pero mañana empiecen a prepararse, porque el 15 de enero de 2025 asumiré el cargo de quinto presidente electo de Mozambique», anticipó el líder opositor, sin aclarar cómo va a alcanzar ese objetivo.

«A partir de mañana, todos los peajes deben ser gratuitos y abiertos hasta el 15 de enero. Suspenderemos el pago de todos los impuestos y cuotas antes del 15 de enero», proclamó Mondlane, aunque tampoco explicó la puesta en práctica de esa idea.

Las protestas postelectorales continúan pese a la represión policial, que ha causado al menos 110 muertos desde el inicio de las movilizaciones el 21 de octubre, según indicó este martes la organización no gubernamental Plataforma Electoral Decide.

Mondlane sigue promoviendo manifestaciones tras rechazar acudir el 26 de noviembre pasado a un diálogo con los otros tres candidatos presidenciales propuesto por el jefe de Estado saliente, Filipe Nyusi, para abordar la crisis postelectoral.

El diálogo se pospuso para una fecha todavía por determinar en la que puedan participar Nyusi y los cuatro candidatos.

Según los resultados provisionales de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), rechazados por los opositores y que debe confirmar el Consejo Constitucional, el oficialista Daniel Chapo ganó las elecciones presidenciales con el 70,67 % de los votos.

Ese resultado permite mantenerse en el poder al Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), que dirige el país desde su independencia en 1975.

Desde el 21 de octubre, Mondlane ha convocado jornadas de huelga general y movilizaciones contra las presuntas irregularidades y el asesinato de un abogado y de un dirigente del Partido Popular Optimista para el Desarrollo de Mozambique (Podemos), que lo apoyó en los comicios, si bien el candidato concurrió como independiente. EFE

