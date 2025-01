El ministro Retailleau querría medidas graduales contra Argelia por «humillar» a Francia

3 minutos

París, 19 ene (EFE).- El ministro francés del Interior, Bruno Retailleau, se pronunció este domingo por dar «una respuesta gradual» a Argelia, a la que reprocha una actitud «agresiva» con su antigua potencia colonizadora a la que considera que ha humillado, en particular con el último encontronazo diplomático.

«Estoy a favor de medidas fuertes, pero yo no soy quien toma la decisión», explicó Retailleau en una entrevista al canal BFMTV, en la que dio a entender que la última palabra la tendrá, en particular el presidente, Emmanuel Macron.

El titular de Interior insistió en que «Francia fue humillada» cuando el pasado día 9 Argelia se negó a aceptar la entrada en su territorio de Doualemn, un ‘influencer’ de nacionalidad argelina al que Francia llevó en avión a Argel para expulsarlo, acusado de lanzar mensajes de odio y de incitación a la violencia en mensajes que había colgado en las redes sociales.

Mientras Francia considera que las autoridades argelinas estaban obligadas por la legislación internacional y por un acuerdo bilteral a aceptar a ese ciudadano argelino, Argel replicó que era una «expulsión arbitraria y abusiva» que respondía a una voluntad de «ajuste de cuentas» por parte de la antigua potencia colonizadora.

Otro contencioso de las últimas semanas es el encarcelamiento en Argelia desde su llegada a Argel en noviembre del escritor argelino Boualem Sansal, muy crítico con el régimen de ese país, y que fue naturalizado en Francia en 2024.

Retailleau, que insistió en que Sansal «está detenido de forma injusta», considera que habría que poner en marcha «medidas individuales» contra dignatarios argelinos, pero también revisar un acuerdo bilateral de 1968 que regula la entrada y la inmigración en Francia de ciudadanos argelinos, a los que se atribuye condiciones más favorables que a los nacionales de otros países del Magreb.

«Creo -argumentó- que este acuerdo ya no tiene razón de existir» porque se creó en otras condiciones históricas y «ha deformado la inmigración argelina» con una sobre-representación de la inmigración familiar, en detrimento de la de trabajo.

En cualquier caso, reconoció que modificar o derogar ese acuerdo no depende de él, ya que no entra dentro de sus competencias, ya que no es ministro de Exteriores.

Retailleau, en cualquier caso, se quejó de que «Francia ha hecho, a través del presidente de la República, todo lo que ha podido para la reconciliación y como respuesta ha recibido gestos de agresión».

Las relaciones entre Francia y Argelia siempre han vivido continuos altibajos y se han deteriorado particularmente desde que el pasado 30 de julio Macron dijera que el plan marroquí de autonomía para el Sahara Occidental es «la única base» para una solución a la crisis en la que está sumida desde hace medio siglo la antigua colonia española.

Argel, que es el principal soporte del Polisario, retiró inmediatamente a su embajador en París y desde entonces ha hecho una serie de gestos de distanciamiento.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, contó el pasado jueves que ha propuesto a las autoridades de Argelia viajar a Argel para desactivar la crisis diplomática entre los dos países y que está trabajando en «medidas» para ir en esa dirección.

«Ni Francia ni Argelia tienen interés en que se instale una situación de crisis. Somos países vecinos, tenemos interés en aplanar las dificultades», señaló Barrot. EFE

ac/alf