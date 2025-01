El nuevo ministro de Comunicación de Lula dice que su desafío es combatir «las mentiras»

Brasilia, 14 ene (EFE).- El publicista Sidônio Palmeira, que asumió este martes como ministro de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia brasileña, dijo que su principal desafío será combatir «las mentiras» propagadas por la ultraderecha y que impiden a la población ver los logros del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

«Nuestro país volvió a ser respetado en el mundo, pero ese buen trabajo no está siendo percibido por parte de la población. La información de los logros no llega a la punta. La población no consigue ver las virtudes del Gobierno», afirmó el nuevo ministro en la ceremonia en el Palacio de Planalto en la que asumió el cargo.

El publicista, responsable de la campaña que le permitió a Lula vencer las elecciones presidenciales de 2022, atribuyó las fallas en la comunicación a un «proyecto macabro» de la extrema derecha para difundir mentiras.

«La mentira en los ambientes digitales fomentada por la extrema derecha crea una cortina de humo en la vida real, que profundiza el negacionismo y las desigualdades», aseguró.

Agregó que, en ese sentido, encara la comunicación como un guardián de la democracia y de la libertad de expresión.

Según Palmeira, las medidas para limitar la verificación de contenido en las redes sociales como las anunciadas recientemente por el grupo Meta, controlador de Facebook, Instagram y Whatsapp, son negativas y responden a una concepción desvirtuada de la libertad de expresión difundida por la ultraderecha.

«La ONU ya reconoce el combate a las noticias falsas como parte de la defensa de los derechos humanos. El Gobierno hará frente a ese desafío, pero necesita de la participación de toda la sociedad», afirmó.

Palmeira dijo que una de sus primeras tareas será mejorar la comunicación del Gobierno en los ambientes digitales, en los que la oposición de ultraderecha tiene una enorme preponderancia, ya que el nuevo modelo exige una comunicación más alineada con las nuevas demandas.

En la misma ceremonia, el ministro saliente, el diputado oficialista Paulo Pimenta, coincidió que el actual desafío es el combate a las mentiras en las redes sociales y dijo que se trata de un problema que no es exclusivo de Brasil sino mundial.

El nuevo ministro se especializó en campañas electorales durante los últimos años y, de hecho, dirigió la de Lula en 2022 y otras de candidatos del PT y de otros partidos a diversos cargos desde 2016. EFE

