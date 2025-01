El opositor Manfred Reyes Villa se proclama candidato para comicios generales en Bolivia

3 minutos

La Paz, 5 ene (EFE).- El político y actual alcalde de la región central de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se proclamó este domingo candidato presidencial para las elecciones generales de este año, en un acto realizado en un estadio en ese departamento.

«Necesitamos poner orden en el país para que se cumplan las leyes y la Constitución Política del Estado (…) Yo no soy un demagogo, yo cumplo, sino pregúntenle a la familia chochabambina cómo yo trabajo», afirmó este domingo Reyes Villa en el escenario, en el centro del estadio Félix Capriles, donde lo escuchaba una multitud de seguidores.

Reyes Villa fue el primer político opositor en anunciar su candidatura presidencial para los comicios generales del próximo 10 de agosto, pero hoy anunció de manera formal su postulación.

El también alcalde de Cochabamba rechazó unirse a la principal carta de la oposición boliviana que es el bloque de unidad conformado por los expresidentes Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), el empresario Samuel Doria Medina y el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

En anteriores declaraciones a medios locales, Reyes Villa dijo que el bloque de unidad es el que debe aliarse a su propuesta cuando él esté a la cabeza.

«Si hablan de unidad, que se unan al que va primero, y nosotros vamos primero. Vamos a ganar la elección y vamos a ser Gobierno, tengan la seguridad», dijo hace pocas semanas.

Desde la alianza opositora no cerraron las puertas a Reyes Villa para que pueda unirse a su bloque.

«Querida familia boliviana, no queremos que nuestros jóvenes se vayan de Bolivia. Estos 11 años que he estado afuera me han permitido tener contactos y voy a poder traer muchas inversiones acá para poder generar fuentes de empleo», explicó el candidato en su discurso.

«Estoy convencido que será una Bolivia diferente, una Bolivia donde nos sintamos orgullosos de ser bolivianos y que nuestro país sea respetado», añadió Reyes Villa.

El político también adelantó que si llega al Gobierno boliviano, «habrá soberanía económica» y que promocionará una «economía mixta», entre el Estado y empresas privadas, para generar más recursos.

Finalmente, Reyes Villa aseguró que el es único candidato opositor para enfrentar al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales.

«El resto, todos han convivido con (el MAS) estos últimos 15 años», recalcó.

Reyes Villa fue alcalde de Cochabamba desde 1993 hasta el año 2000, después asumió el cargo de gobernador (prefecto en ese entonces) de la región de 2006 a 2008, y fue candidato presidencial para las elecciones de 2002 y 2009.

Fue elegido por segunda vez alcalde de Cochabamba en 2021, cargo que actualmente ejerce.EFE

drl/nvm