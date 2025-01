El papa reflexionará sobre el arte en un documental en la Capilla Sixtina

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 23 ene (EFE).- El papa Francisco dialogará con «destacados» artistas internacionales para reflexionar sobre el arte en un nuevo documental que será rodado el próximo marzo en la monumental Capilla Sixtina del Vaticano.

El proyecto se titulará ‘Preachers of beauty: a spiritual journey through art and faith’ (Predicadores de la belleza: un viaje espiritual a través del arte y la fe), según confirmaron en un comunicado sus productores, el italiano Andrea Iervolino y la Fundación ‘Vitae’.

En el documental el pontífice argentino dialogará con «destacados» y «reconocidos» artistas internacionales sobre el poder universal del arte como «medio de unidad y esperanza» y el rodaje comenzará previsiblemente el próximo marzo en la Capilla Sixtina vaticana.

Por el momento no ha trascendido qué artistas se pondrán ante la cámara en el filme.

El fundador de ‘Vitae’, Luis Quinelli, explicó que «este proyecto surge de un profundo deseo de mostrar cómo el arte puede reflejar la grandeza de la creación y acercar almas».

«El papa Francisco nos inspira a ver el arte como vehículo de unidad, un puente entre el cielo y la Tierra, capaz de generar cambios positivos en los corazones de todos», aseguró. EFE

