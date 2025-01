El Parlamento griego fracasa en su primer intento para elegir nuevo presidente del país

Atenas, 25 ene (EFE).- El Parlamento de Grecia fracasó este sábado en su primer intento de elegir un nuevo presidente del país, ya que ningún candidato logró alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria en esta votación inicial.

El aspirante favorito al puesto, el conservador Konstantinos Tasoulas, un exministro de Cultura y hasta la semana pasada presidente del Parlamento, reunió 160 votos, por debajo de los 200 requeridos para ser elegido en esta primera elección.

Todos los 156 diputados de la conservadora y gobernante Nueva Democracia (ND), partido del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, respaldaron su candidatura, además de cuatro diputados independientes.

En el segundo puesto se situó la candidata del izquierdista Syriza, la exministra de Finanzas y de Trabajo Luka Katseli, quien recibió el respaldo de 40 diputados, mientras que Tasos Yannitsis, exministro de Exteriores propuesto por los socialistas de Pasok, la principal fuerza opositora, reunió 34 votos.

El Parlamento ha fijado celebrar una nueva votación el próximo 30 de enero, en el que se requerirá nuevamente una mayoría de dos tercios para elegir al nuevo presidente que sustituya a la actual jefa de Estado, Katerina Sakelaropulu, cuyo mandato de cinco años termina en marzo.

Con la actual aritmética parlamentaria tampoco ese intento tiene visos de prosperar y lo más probable es que Tasoulas, de 65 años, será elegido a partir de la cuarta ronda de votación, prevista para el 12 de febrero, donde será suficiente una mayoría absoluta simple, es decir, al menos 151 de los 300 parlamentarios de la Cámara.

Pese a que Mitsotakis presentó a Tasoulas, de 65 años, como candidato tras asegurar que tiene una «amplia aceptación» y un «espíritu y virtudes unificadoras», la oposición en pleno ha rechazado su candidatura.

Mitsotakis podría haber presentado para un segundo mandato a Sakelaropulu, que proviene del espacio político de la izquierda y que fue elegida con amplia mayoría en 2020.

Sin embargo, decidió no asumir este riesgo, ya que varios diputados de su partido, la conservadora Nueva Democracia (ND), habían dejado claro que no votarían a favor de la actual presidenta.

Así, el líder conservador decidió presentar a Tasoulas, diputado de ND desde el año 2000, con quien aseguraría al menos la unidad de su partido.

Pese al cargo más bien protocolario, el presidente helénico tiene un significativo peso político y en el pasado hubo ocasiones en las que el jefe de Estado se negó a firmar decretos necesarios para que entraran en vigor reformas del Gobierno.EFE

