El PNV desvincula su apoyo a los presupuestos de cómo avance el caso Aldama

3 minutos

Bruselas, 6 dic (EFE).- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, dijo este viernes que su partido no es «partidario de mezclar» los casos judiciales y su apoyo a los presupuestos generales del Estado y aseguró que, aunque estarán atentos a cómo evoluciona el proceso judicial relacionado con Víctor de Aldama, no van a vincular su respaldo a las cuentas con este tema.

«Nosotros gobernamos Euskadi, sabemos lo importante que es contar con presupuestos y creemos lógico que todas las instituciones lo tengan. Nosotros no vamos a condicionar una cosa por la otra», aseguró Ortuzar a la prensa en Bruselas antes de participar en el acto por el 20 aniversario de su partido a nivel comunitario, el Partido Demócrata Europeo.

«No somos partidarios de mezclar asuntos. El caso Aldama tendrá su desarrollo político por un lado y judicial por otro. Nosotros estaremos atentos a las dos evoluciones, pero los presupuestos son los presupuestos, son básicos en la marcha de un Estado, de un país», añadió.

El líder del PNV aseguró que el caso Aldama está «más en el ruido que en la información» en lo que respecta a la política y en una fase «previa» en lo que se refiere al caso judicial, por lo que «hay que esperar».

«Estamos ya hablando con el Gobierno sobre presupuesto, llevamos haciéndolo dos o tres semanas. No somos los únicos necesarios, pero sí somos imprescindibles y vamos a aportar lo que está en nuestra mano para que haya presupuesto», señaló.

Desde Bruselas, Ortuzar se refirió también a la próxima legislatura comunitaria, que definió como «de geometría variable» por las mayorías posibles en el Parlamento Europeo, y señaló que hay una fragmentación que «obliga a todos» a hacer un «esfuerzo de diálogo, concertación y acuerdo político» para que salga adelante la legislación.

«Nosotros somos más de poner líneas verdes que rojas, (pero) no vamos a colaborar con nadie que pretenda desmantelar Europa. Nosotros no vamos a colaborar con quien pretenda construir murallas para que Europa quede aislada y no pueda entrar inmigración. No vamos a contribuir a retroceder en los avances de la Unión Europea y de los derechos civiles», incidió.

Además, criticó que el PP y el PSOE escenificaran «sus peleas estatales» en Bruselas, retrasando los trámites para poner en marcha la nueva Comisión Europea, y subrayó que el PNV quiere «hacer lo contrario».

«Nosotros hemos venido a traer nuestro apoyo a Europa, a traer nuestro apoyo a las instituciones europeas, a esta Comisión que ahora inicia su andadura. Creemos que hay que aprovechar el momento de a pesar de las dificultades, hay mimbres para avanzar en una Europa más federal, en una Europa más unida, en una Europa más democrática, con más derechos para la ciudadanía y que haga honor a su lema de unidos en la diversidad», dijo Ortuzar. EFE

lzu/cat/jam

(vídeo)