El presidente de Costa Rica no descarta renunciar a su cargo para postularse a diputado

3 minutos

San José, 8 ene (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, indicó este miércoles que no descarta renunciar a su cargo a inicios de julio próximo para postularse a diputado en las elecciones de febrero del 2026, lo que sería una situación inédita en el país.

«Lo más seguro es que quién sabe, ahí vamos a pensarlo y veremos. Yo no veo por qué tiemblan», afirmó Chaves en su conferencia de prensa semanal tras la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de que renuncie al cargo.

El mandatario expresó que esa posibilidad es «perfectamente legal y constitucional», y que en caso de tomar esa decisión es para llegar a ser presidente de la Asamblea Legislativa.

«Si yo me voy es a ser presidente del Congreso y de un Congreso con una mayoría enorme. Y yo les digo con mi transparencia, si me voy por ahí es porque me voy pa’ allá, sino pa’ que voy a irme», dijo Chaves.

La Constitución Política en su artículo 109 cita que: «No pueden ser elegidos Diputados, ni inscritos como candidatos para esa función: 1) El Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección (…) Estas incompatibilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección».

En Costa Rica, la Constitución prohíbe la reelección presidencial consecutiva y establece que una renuncia del presidente debe ser conocida por la Asamblea Legislativa.

La posibilidad de que Chaves renuncie surgió en los últimos meses en ámbitos políticos, pero no fue hasta el martes que la diputada oficialista y cercana colaboradora del mandatario, Pilar Cisneros, dejó abierta la posibilidad de que ello suceda durante una entrevista con Extra Radio.

Chaves, quien en reiteradas ocasiones ha criticado a los partidos tradicionales y ha dicho que el país requiere una nueva Constitución y un Congreso con una mayoría dominante de diputados para aplicar reformas profundas, se refirió este miércoles a una eventual renuncia.

En la actualidad, en el Congreso hay representados nueve partidos políticos y ninguno cuenta con mayoría, un fraccionamiento que ha existido en las últimas dos décadas.

Por su parte, partidos de oposición criticaron la posible renuncia de Chaves. El jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, dijo a medios locales que Chaves lo que busca es «no perder su inmunidad» para enfrentar a procesos judiciales abiertos en su contra por la Fiscalía.

El diputado del Partido Liberal Progresista, Elí Feinzaig, comentó que las declaraciones del presidente son una «estrategia para desviar la atención a los problemas que enfrenta el país» en temas claves como la seguridad.

Otros diputados como Luis Diego Vargas, jefe del partido Liberal Progresista, calificó de «irresponsable» la actitud del mandatario.

El 1 de febrero de 2026 los costarricenses irán a las urnas para elegir al presidente, sus dos vicepresidentes y los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa. EFE

