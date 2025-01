El presidente de Ecuador y la candidata del correísmo no coincidirán en debate electoral

3 minutos

Quito, 13 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su principal contendiente en las elecciones de febrero próximo, la correísta Luisa González, no coincidirán en el debate presidencial que tendrá lugar el próximo domingo, y que se desarrollará en dos grupos, en el que participarán, de forma obligatoria, los dieciséis aspirantes a dirigir el país.

En presencia de un notario y de delegados de los candidatos presidenciales, se sorteó este lunes el orden de intervención, interpelación y ubicación de los postulantes a la Presidencia en el debate, que se transmitirá a nivel nacional desde las 19:00 (00:00 GMT) hasta las 22:00 (3:00 GMT).

En el primer grupo de ocho candidatos, que intervendrá entre las 19:00 y las 20:30, están Henry Cucaclón (Construye), Jimmy Jairala (Centro Democrático), Francisco Tabacchi (CREO), Jorge Escala (Unidad Popular), Henry Kronfle (Partido Social Cristiano), Luis Felipe Tillería (Avanza), Juan Cueva (Amigo) y Daniel Noboa (ADN).

En el segundo grupo, que participará entre las 20:30 y las 22:00, figuran Enrique Gómez (SUMA), Luisa González (Revolución Ciudadana), Carlos Rabascall (Izquierda Democrática), Andrea González Náder (Sociedad Patriótica), Pedro Granja (Partido Socialista), Iván Saquicela (Democracia Sí), Leonidas Iza (Pachakutik) y Víctor Araus (Pueblo Igualdad y Democracia).

El debate girará en torno a tres ejes temáticos: seguridad y prevención del crimen; eficiencia del Estado y servicios públicos y Crecimiento económico y generación de empleo.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir el próximo 9 de febrero a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellas a los siguientes ocupantes de la Presidencia y Vicepresidencia, a los 151 parlamentarios que integrarán la Asamblea Nacional y a cinco representantes del Parlamento Andino.

Según los sondeos, los comicios se podrían definir entre el actual mandatario, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), que busca la reelección, y Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

En caso de que ningún candidato logre el 50 % de los votos o el 40 % con una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales sobre el resto, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

El debate presidencial tendrá lugar una semana después del primer debate entre vicepresidentes, que se realizó el pasado domingo y al que no asistió la representante de ADN, María José Pinto, pues no se trató de un evento obligatorio, por lo cual no consta en el calendario electoral.

El encuentro entre los candidatos presidenciales estará moderado por dos periodistas y constará de 25 segundos iniciales para una presentación de cada candidato.

A la pregunta de los moderadores, el candidato tiene un minuto y medio para responder y luego puede se interpelado por 15 segundos, para ofrecer una respuesta en 30 segundos.

En esta oportunidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) incluyó en el reglamento la posibilidad de una segunda interpelación que se sorteará ese momento ante un notario público. Para el mensaje de cierre, cada candidato tendrá 25 segundos. EFE

sm/fgg/afcu