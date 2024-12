El rey apuesta por las alianzas empresariales y evitar las «tentaciones proteccionistas»

Roma, 12 dic (EFE).- El rey ha apostado este jueves por el fortalecimiento de las alianzas empresariales y por evitar «las siempre presentes tentaciones proteccionistas» y ha animado a empresarios italianos y españoles a trabajar de manera conjunta, coordinada y solidaria para no «desandar el camino».

El rey ha presidido este jueves en Roma el encuentro empresarial entre Italia y España, organizado en el marco del viaje de Estado que realizan los reyes, en el que ha recordado que ambos países mantienen flujos de comercio en continuo crecimiento y cuentan con una implantación muy consolidada, tanto de empresas italianas en España como españolas en Italia.

Unos 130 empresarios participan en el encuentro en un país donde hay más de 400 empresas españolas que generan 72.000 puestos de trabajo en sectores que van desde infraestructuras terrestres y ferroviarias a suministro de material rodante para metros, autobuses eléctricos y tranvías, construcción de infraestructuras de tratamiento de agua, hasta telecomunicaciones y servicios de última generación en telefonía móvil, en colaboración con empresas italianas.

Durante su intervención, el monarca ha destacado cómo la economía mundial se ha visto sometida a numerosos ‘shocks’ negativos como la crisis de suministros, la agresión a Ucrania o el conflicto en Oriente Medio, desafíos que «que invitan a trabajar de manera conjunta, coordinada y solidaria, evitando las siempre presentes tentaciones proteccionistas y manteniéndonos en el marco multilateral».

Un marco que ha permitido «una expansión sin precedentes y un alto grado de desarrollo del Estado del Bienestar. Es mucho lo que hemos conseguido, y un motivo para sentirnos satisfechos, pero no para conformarnos. Debemos trabajar con rigor, audacia y sentido común para no perderlo, para no desandar el camino», ha recalcado el rey.

Ha explicado también cómo las empresas españolas e italianas se enfrentan a retos como la transición energética, el refuerzo de infraestructuras o la seguridad en un entorno en el que las tecnologías disruptivas están acelerando la necesaria y urgente digitalización de las empresas.

Para ello es preciso un marco de cooperación, ya que «ninguna empresa puede enfrentarse a estos desafíos sola», ha advertido Felipe VI, que ha subrayado la necesidad de fortalecer las alianzas empresariales.

El marcado carácter familiar, el enfoque orientado a la calidad, el auge de nuevos emprendedores y el compromiso con el medio ambiente son algunas de las características comunes de las empresas italianas y españolas, ha explicado el rey, que ha recalcado la capacidad que han tenido para adaptarse e internacionalizarse.

Y se han convertido en líderes mundiales, no solo en sectores como la moda, el diseño, el turismo, sino también en otros más modernos como la ciberseguridad, la tecnología sanitaria o las energías verdes, ha dicho Felipe VI.

Es mucho lo conseguido, pero hay que trabajar con rigor para no perderlo, ha advertido el jefe del Estado en este foro, que ha señalado que esta labor atañe tanto a las instituciones públicas como a las propias empresas y sociedad civil.

Un foro en el que han participado también el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani; la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; y la vicepresidenta de Confindustria, Barbara Cimmino.

Italia es el tercer cliente y el cuarto proveedor de mercancías de España: Entre enero y septiembre de 2024, con datos aún provisionales, los flujos comerciales totales alcanzaron los 46.511 millones de euros, con unas exportaciones de 24.965,7 millones de euros y unas importaciones de 21.546 millones, manteniendo el tradicional superávit comercial para España.

Este encuentro económico ha sido el último acto del rey en Roma en la tercera jornada de este viaje de Estado, en la que la reina Letizia ha mantenido una reunión con representantes de la FAO.

Tras estos actos, los reyes de España se trasladarán a Nápoles, donde el monarca será investido, por primera vez, doctor ‘honoris causa’ por la Universidad Federico II, coincidiendo con el VIII centenario de su fundación. EFE

