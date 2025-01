El Supremo ratifica la condena por violación del líder de la secta surcoreana JMS

Seúl, 9 ene (EFE).- El Tribunal Supremo surcoreano ratificó este jueves la pena de 17 años de prisión para Jung Myung-seok, líder de la controvertida secta cristiana Jesus Morning Star (JMS), por violación y abuso sexual de tres de sus fieles.

Un tribunal de distrito condenó originalmente a Jeong, de 80 años, a 23 años de prisión por violar y agredir sexualmente a tres integrantes de JMS, una de ellas surcoreana y las otras dos extranjeras, en 23 ocasiones entre febrero de 2018 y septiembre de 2021.

También fue condenado por realizar acusaciones falsas al presentar demandas por difamación contra las dos seguidoras extranjeras.

Sin embargo, una corte de apelaciones redujo después la pena a 17 años.

En todo caso, este segundo tribunal reconoció que las víctimas se encontraban en un estado psicológico que las hacía incapaces de resistirse a los actos sexuales del acusado debido al lavado de cerebro religioso que habían sufrido en JMS, grupo al que también se conoce por el nombre Misión del Evangelio Cristiano.

Jeong recurrió también está decisión, pero el Tribunal Supremo ratificó hoy la condena.

El Supremo también falló a favor de que Jeong use un brazalete electrónico durante 15 años y de que se le prohíba trabajar en instalaciones relacionadas con niños durante 10 años.

A su vez, Jeong está siendo juzgado por otros cargos adicionales de violación y agresión sexual contra otras seguidoras de JMS, por lo que podría acabar pasando más tiempo en prisión si es declarado culpable.

Jung, que se considera a sí mismo un mesías, ya estuvo diez años en la cárcel entre 2018 y 2018 tras ser condenado por violar y abusar sexualmente de varias integrantes de la secta y por malversación de fondos.

Las dos seguidoras extranjeras incluidas en la causa para la cual el Supremo dictaminó una condena firme relatan sus acusaciones en la serie de documentales ‘In the Name of God: A Holy Betrayal’ (‘En el nombre de Dios: una traición divina’), coproducido por Netflix y la cadena surcoreana MBS y que dedica cuatro de sus ocho episodios a Jung.

El documental recoge infinidad de testimonios de exseguidores y activistas que han tratado de recabar pruebas de los abusos que Jung parece haber cometido durante décadas y de manera sistemática contra cientos -algunos que creen que miles incluso- de seguidoras de JMS. EFE

