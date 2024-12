Embajador de Taiwán rechaza que China diga que los representa en Paraguay

Asunción, 6 dic (EFE).- El embajador de Taiwán en Paraguay, José Chin-Cheng Ham, dijo este viernes que no tolerarán que China afirme que los representa, luego de que un funcionario chino mantuviera un encuentro con congresistas del país suramericano y se pronunciara sobre la relación entre Taipéi y Asunción.

Tras reunirse con el presidente del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez, el diplomático expuso su posición sobre las declaraciones emitidas el jueves por un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Popular, que visita Paraguay por motivo de una sesión de la Unesco, en las que se refirió a «una sola China».

El Gobierno de Paraguay, uno de los doce Estados con los que la isla mantiene lazos diplomáticos, canceló el jueves el visado al ciudadano chino identificado como Xu Wei «por intromisión en asuntos internos» y le concedió 24 horas para abandonar el país.

«Nosotros no podemos tolerar tampoco que ellos vienen a decir que nos representan. ¿Ustedes pueden tolerar que algún gobierno extranjero vienen a decirles que ellos representan a Paraguay? Ningún país», expresó a periodistas Chin-Cheng Ham, quien agradeció la declaración «firme» que le expresó Núñez en defensa de los lazos con Taiwán.

El titular del Congreso reveló ayer que rechazó recibir en audiencia al funcionario chino, quien refirió el jueves ante periodistas las «ventajas prácticas» de una relación entre Paraguay y China, pero aclaró que el principio de una sola China es «político» y «no se puede negociar».

En un comunicado de prensa, la Embajada de Taiwán en Asunción denunció esas declaraciones como un intento del funcionario de «socavar la firme amistad» con Paraguay.

En ese contexto, el embajador de Taiwán destacó esta jornada que la protesta expresada en el documento no fue para exigir a Paraguay la cancelación del visado del ciudadano chino, sino una defensa de su «soberanía».

«Nosotros hicimos la protesta no es porque exigimos a Paraguay de hacer esa decisión (de la cancelación del visado), yo tengo que hacer esa protesta, yo no puedo aguantar que un diplomático de otro país venga en frente de mí, diciendo que él me representa», aclaró.

Xu Wei ingresó a Paraguay con un visado de cortesía como parte de la delegación de 11 personas acreditadas por China para la reunión para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, celebrada desde este lunes en la ciudad paraguaya de Luque.

La Cancillería china sostuvo que las acusaciones formuladas por Paraguay contra miembros de la delegación china son «injustificadas e infundadas». EFE

