Embajador dice que empresas españolas acompañarán segunda transición energética de Uruguay

2 minutos

Montevideo, 17 oct (EFE).- El embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez Martín, aseguró este jueves que las empresas de su país formarán parte de la segunda transición energética de la nación sudamericana.

Así lo dijo a la Agencia EFE durante la celebración de la Fiesta Nacional de España, llevada a cabo en la Embajada, ubicada en Montevideo.

«En materia de inversiones ahora se abre un campo muy interesante en las energías renovables, en el que España estuvo presente y en el que volverá a estar presente en la segunda transición», puntualizó el diplomático.

De acuerdo con esto, subrayó que en Uruguay hay «una apuesta estratégica» por las energías renovables, por el hidrógeno verde, por la movilidad eléctrica, por la modernización de la infraestructura y por la digitalización.

«Creo que son ámbitos en los que las empresas españolas son punteras y desde luego estoy absolutamente convencido de que habrá un número muy importante de empresas españolas que estén en este país apostando por estos sectores», enfatizó el embajador.

En el país suramericano más del 90 % de la energía se genera a partir de fuentes renovables. Esto se dio tras una primera etapa de transformación que se llevó a cabo a partir de la descarbonización casi total de la matriz energética.

Por otra parte, Jiménez habló sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y subrayó que tanto España como Uruguay son «dos firmes defensores» de este.

«España y Uruguay son dos firmes defensores de ese acuerdo, pero yo creo que la gran mayoría de países a uno y otro lado del Atlántico son firmes partidarios de este acuerdo. Nosotros como país estamos convencidos de que es un acuerdo beneficioso para Europa y para el Mercosur. Trabajamos día a día para que sea una realidad lo antes posible», remarcó.

Asimismo, el diplomático hizo hincapié en la relación que existe entre dos pueblos «hermanos».

«A mí siempre me preguntan qué es lo que más me gusta de este país y siempre digo lo mismo: Lo que más me gusta de este país es la sensación de sentirme como en casa. Esa es la prueba palpable de que la relación entre los países trasciende incluso a la relación entre los Gobiernos. Es una relación entre pueblos hermanos», apuntó.

En concordancia con esto, remarcó la importancia de la cultura, la historia y la lengua en común de los dos países. EFE

