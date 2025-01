Emiratos reforma su ley de Estatuto Personal para «proteger a la institución familiar»

3 minutos

Dubái, 8 ene (EFE).- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) emitió este miércoles un decreto-ley para reformar la ley de Estatuto Personal -especialmente los puntos relacionados con el matrimonio y la custodia- con el objetivo de «proteger a la institución familiar» y su «estabilidad».

Según la agencia de noticias oficial emiratí WAM, el Gobierno reformó esta ley también para «apoyar la cohesión social» y el «desarrollo de la comunidad» en este país, en el que gran parte de su población es extranjera, por lo que las nuevas disposiciones dotan los procedimientos de más flexibilidad.

El texto, además, estipula que los jueces tendrán la flexibilidad de dictaminar de acuerdo con la sharía (ley islámica) en caso de ausencia de leyes o jurisprudencia, mientras que también le otorga el control de remitir ciertos casos a centros de reforma y orientación familiar antes de presentarlos ante el tribunal.

La reforma establece que la edad para contraer matrimonio es de 18 años, mientras que el Consejo de Ministros emitirá una resolución «para regular los casos de matrimonio por debajo de esa edad».

Asimismo, permite a los cónyuges menores de edad tratar su situación sin necesidad de recurrir a un tutor legal, mientras que también introduce disposiciones para facilitar la transferencia de la tutela del matrimonio al tribunal para «garantizar el derecho de la mujer a casarse con una persona idónea que haya aceptado».

La tutela también será transferida «en caso de que su tutor se niegue a que se case, además de no requerir la aprobación del tutor para la celebración del contrato matrimonial para una esposa musulmana no ciudadana cuya ley de nacionalidad no le exige tener un tutor en el matrimonio».

La ley obliga al marido a documentar el divorcio ante el tribunal con un máximo de 15 días y otorga a la mujer el derecho a una indemnización equivalente a la pensión alimenticia en caso de que el divorcio no se registre en el periodo especificado.

Además, permite solicitar un divorcio «por daño», en caso de que el marido «sea adicto a las drogas, sustancias psicotrópicas o alcohol, lo que preserva el derecho de los cónyuges a no obligar a ninguno de ellos a vivir con una persona adicta que no sea confiable».

Por otra parte, la ley estipula que la edad de la finalización de la custodia se eleva a los 18 años del tutelado, cuando anteriormente era de 11 años para niños y de 13 para niñas.

Asimismo, otorga al tutelado el derecho de elegir vivir con cualquiera de sus padres al cumplir 15 años y estipula que la custodia quedará a discreción del tribunal en caso de que la madre no sea musulmana. La ley anterior estipulaba que la custodia terminaba a los 5 años de edad si la madre no era musulmana.

En los últimos años, Emiratos ha hecho una serie de reformas de sus leyes con el objetivo de modernizar el país y atraer a más inversores extranjeros. EFE

