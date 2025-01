Españoles y portugueses agradecen el fin de los peajes en las autovías transfronterizas

3 minutos

Vilar Formoso (Portugal), 3 ene (EFE).- Conductores, empresarios y políticos de España y Portugal agradecen que desde el 1 de enero no haya peajes en las autovías que conectan sendos países, ya que consideran que supondrá un aumento del flujo de viajeros y, sobre todo, generará riqueza en las zonas fronterizas hispanolusas.

Es el caso de las autovías lusas A-28 (Oporto-Vigo), A-22 (Algarve-Huelva) o la A-25 que conecta el Centro de Portugal con la frontera hispanolusa de Fuentes de Oñoro (Salamanca) y Vilar Formoso (Portugal).

Los negocios de la Raya, tanto de España como de Portugal, se habían resentido ya que muchos visitantes acudían con menos frecuencia por el coste de estos peajes y por eso «es muy importante que no paguen peajes, porque si no, no nos visitan», explica a EFE José Manuel Araujo, empresario de Vilar Formoso y vicepresidente de la Asociación Internacional de Empresarios «Raya Centro Ibérica».

Otro de los problemas de estos peajes es que «los visitantes no sabían cómo hacer el pago», explica Araújo, ya que el control se establecía mediante unos arcos situados en las autovías, por lo que el conductor tenía que comprar con antelación el ticket o de lo contrario era sancionado.

La medida fue adoptada por el Parlamento luso el pasado mes de abril y también afectará a otras autovías del interior de Portugal, conocidas como antiguas SCUT, cuyas siglas significan autopistas sin costes para los usuarios.

Para la alcaldesa de Fuentes de Oñoro (Salamanca), Laura Vicente, «todo lo que sea dinamizar la economía de la Raya es positivo» y asegura a EFE que «con la eliminación de los peajes en las autovías, habrá un mayor flujo de turistas que crucen hacia España o Portugal y lo agradecerán los negocios de la frontera».

Durante estos días de año nuevo, son muchos los emigrantes que regresan a otros países de Europa tras pasar la Navidad con su familia en Portugal y que ya han comprobado que pueden viajar gratis por estas autovías.

Es el caso de los portugueses João Andrade y Amelia Pinheiro, que hicieron una parada en la frontera de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso para continuar con su viaje hasta Francia.

«Es bueno, es muy bueno sin los peajes, porque no hay que pagar. Era algo estúpido, además, si hay peajes, habría que parar y pagar como pasa en España y Francia», argumenta Andrade em relación al sistema de cobro donde el conductor no tiene que parar ya que la matrícula es identificada al pasar por unos arcos que cada ciertos kilómetros están colocados en estas autovías.

Jesús Ángel González, encargado del área de servicio de La Pedresina, en plena frontera de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, explica a EFE que «todo lo que conlleva un gasto a mayores cuando vas de vacaciones, supone que te lo pienses».

«El tema de los peajes era un factor en contra para mucha gente que tenía el problema de que no sabía dónde se hacía el pago, si te iban a multar, etc. Eso provocaba que mucha gente no pasara a Portugal», añade.

«A partir de ahora se va a notar, incluso las mismas empresas de autobuses que, sinceramente, los viajes extras de excursiones habían variado un poco y no era lo que antiguamente pasaba», insiste Jesús Ángel.

También lo agradecen los transportistas, ya que les supone un ahorro importante. Luís Pinto, que hace trayectos en camión desde Oporto para el resto de Europa, explica a EFE que sólo «en el tramo de ida y vuelta de la A-25 (Aveiro-Vilar Formoso) el ahorro sin los peajes ronda los 40 euros», por lo que «agradecemos que los hayan eliminado». EFE

cgg/pfm/rml

(foto)(vídeo)