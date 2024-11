Estadounidense pide otra investigación sobre violación y asesinato de exnovia en Nicaragua

3 minutos

San José, 13 nov (EFE).- El estadounidense Eric Stanley Volz pidió este miércoles a las autoridades de Nicaragua abrir una nueva línea de investigación sobre la violación y el asesinato de su exnovia, la joven nicaragüense Doris Ivania Jiménez, un hecho ocurrido hace 18 años y por el que él fue absuelto y deportado del país centroamericano.

«Me dirijo nuevamente a la comunidad de Nicaragua para aclarar, primero que nada, que este llamado de Justicia para Doris Jiménez no tiene nada que ver con la política. Se trata de un asesinato en el que los responsables del crimen aún no están tras la rejas y eso lo convierte en un tema de seguridad ciudadana», dijo Volz en un comunicado de prensa.

«Por eso hago un llamado al gobierno nicaragüense para que abran una nueva línea de investigación con nuevos elementos que no han sido considerados, o de aquellos que, sin razón aparente, no fueron tomados en cuenta o simplemente fueron ocultados», continuó.

El estadounidense, que en 2009 presentó una demanda contra Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el presunto atropello a sus derechos a manos de las autoridades judiciales de ese país, pidió investigar específicamente al nicaragüense Nelson López Danglas, uno de los primeros acusados por ese caso.

Según Volz, López Danglas fue señalado por la Policía y la Fiscalía como uno de los culpables de la violación y asesinato de Jiménez, «y fue liberado a cambio de dar un testimonio falso en mi contra, pese a que en el momento de su arresto tenía lesiones en forma semilunar en el cuello, tórax, mano izquierda y antebrazo, además de excoriaciones y equimosis en el glande del pene, según el dictamen médico forense».

Volz, de 43 años, fue absuelto de los delitos de violación y asesinato en Nicaragua en 2007, y en su demanda de 800 páginas que presentó ante la CIDH alega que fue víctima de «la injusticia y discriminación» por parte del sistema judicial nicaragüense.

«Yo fui víctima en primera instancia de una condena corrupta y deshonesta. Gracias a Dios se hizo justicia y esa condena fue revocada por la Corte de Apelaciones y fui declarado no culpable», explicó el estadounidense en su escrito de hoy.

«Eso significa que la jueza de primer instancia, Ivette Toruño, cometió un fallo grave contra el debido proceso judicial. Voy a revelar más acerca de ella en adelante», prometió.

Contó que tras recobrar su libertad, el Gobierno de Nicaragua decidió expulsarlo «sin que yo tuviera opción alguna.»

«Digo esto porque hay rumores de que el Gobierno de los EE.UU. me sacó del país, cuando en ese momento yo no tenía planes de irme de Nicaragua. Fue el propio Gobierno de Nicaragua que me obligó a salir de forma inmediata. El sello de mi pasaporte lo comprueba», sostuvo.

Asimismo, anunció que dará a conocer grabaciones de audio del juicio, entrevistas privadas, y confesiones de policías nicaragüenses «que ya están exiliados en EE.UU. quiénes estuvieron involucrados en el montaje» en su contra.

El estadounidense siempre ha sostenido que es inocente del asesinato de su exnovia, la joven nicaragüense Doris Ivania Jiménez, el 21 de noviembre de 2006 en el balneario de San Juan del Sur.

Volz fue arrestado dos días después del crimen y un juez de primera instancia lo declaró culpable, condenándolo a 30 años de prisión. Pero la defensa apeló y finalmente un tribunal lo absolvió. EFE

