Estadounidense pide reabrir caso de joven asesinada en turístico balneario de Nicaragua

San José, 4 nov (EFE).- El estadounidense Eric Stanley Volz pidió este lunes a las autoridades de Nicaragua reabrir el caso sobre la violación y el asesinato de su exnovia, la joven nicaragüense Doris Ivania Jiménez, un hecho ocurrido hace 18 años y por el que él fue absuelto y deportado del país centroamericano.

El estadounidense, que en 2009 presentó una demanda contra Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el presunto atropello a sus derechos a manos de las autoridades judiciales de ese país, demandó reabrir el caso tras la muerte hace un par de días, dijo, de uno de los acusdos y condenados, el nicaragüense Julio Martín Chamorro.

«En un comunicado anterior hice un llamado a Julio instándole a que confesara la verdad sobre el asesinato de Doris para aclarar los hechos, que dijera quiénes más participaron, por qué la mataron, qué pasó ese día en la tienda de Doris», declaró Volz en un video publicado en su cuenta de X.

«Ahora él (Chamorro) no está, pero eso no significa que la verdad murió con él. Se que hay personas en el pueblo de San Juan del Sur (turístico balnerario del Pacífico de Nicaragua) que saben la verdad. Siempre lo han sabido. Talvez ahora que Julio ya no vive, esas personas pierden el temor y pueden hablar», abogó.

Según el estadounidense, en ese caso «las evidencias claramente indican que Julio no fue el único que participó en el asesinato de Doris», sino también el nicaragüense Nelson López Danglas, quien «fue uno de los acusados originales».

«La policía lo agarró vendiendo ropa que había sido robada de la tienda de Doris, hasta que tenía lesiones en el pene, entre otras evidencias que le vinculaba con el crimen», sostuvo.

Volz dijo que López Danglas fue acusado por la violación y el asesinato de la joven, ocurrido el 21 de noviembre de 2006, pero después fue liberado a petición de la Fiscalía «a cambio de un testimonio falso, en que dijo que me vio en la escena del crimen».

Crimen no debe quedar impune

«Todo San Juan de Sur lo sabe y por eso les hago un llamado a las autoridades nicaragüenses, al Gobierno de Nicaragua, que escuchen el clamor de justicia, y, como primer paso, investiguen a Nelson López Danglas», instó.

Recordó que la joven asesinada fue la cara, en vida, de una campaña de empoderamiento de la mujer promovido por la revista EP Magazine, denominada «Mujeres de Centroamérica rompiendo barreras», y que «hoy la cara de Doris sigue representando a otro grupo de mujeres las que han sido víctimas de actos de violencia y feminicidio».

«Los crímenes contra la mujer y las historias como la de Doris merecen ser contadas, enfrentadas y no olvidadas (…). Quedarse callado es permitir que esto se repita (…). La voz de Doris y todas las víctimas de feminicidio están clamando por justicia», enfatizó.

Volz, de 43 años, fue absuelto de los delitos de violación y asesinato en Nicaragua en 2007, y en su demanda de 800 páginas que presentó ante la CIDH alega que fue víctima de «la injusticia y discriminación» por parte del sistema judicial nicaragüense.

El estadounidense siempre ha sostenido que es inocente del asesinato de su exnovia, la joven nicaragüense Doris Ivania Jiménez, el 21 de noviembre de 2006 en el balneario de San Juan del Sur.

Dos días después del crimen, el joven fue arrestado y acusado de asesinato, pero un Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Granada (sureste) revocó la sentencia a una condena de 30 años por el crimen de la joven.EFE

