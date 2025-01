“Esto es una sumisión a Hamás”: el enfado de los israelíes ultra sobre el acuerdo en Gaza

Núria Garrido

Jerusalén, 16 ene (EFE).- Ni el retraso en la votación del acuerdo del alto el fuego en el seno del Gobierno israelí ha calmado los ánimos entre israelíes ultra y mujeres ortodoxas que este jueves han protestado frente a la Knéset (Parlamento israelí) contra un pacto que el miércoles ya se daba por cerrado: “Esto es una sumisión ante Hamás”, explica a EFE Yosef Rabin, uno de los protestantes.

“El acuerdo que recibimos ayer es absolutamente inaceptable porque básicamente significa el fin de la guerra. Esto es un fracaso y una sumisión ante Hamás”, subraya este israelí.

Elian, otro joven israelí de 22 años, también aboga por mantener la dura ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha causado más de 46.700 muertos en más 15 meses y creado una crisis humanitaria sin precedentes entre los gazatíes, porque considera que el acuerdo de tregua “pone en peligro la seguridad de Israel y de los rehenes”.

“La guerra debe continuar hasta que Hamás se rinda y entregue a los rehenes”, agrega.

La protesta tuvo lugar frente a la entrada del parlamento que colinda con la oficina del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien hoy ha amenazado con salir del Gobierno de coalición si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no retoma los bombardeos contra Gaza una vez cese la primera fase del nuevo acuerdo de tregua.

A lo largo de este año, tanto Smotrich como otros ministros de extrema derecha e incluso los ultraortodoxos ya habían amenazado con abandonar el Ejecutivo israelí si Netanyahu renunciaba a la presión militar para traer de vuelta a casa a los casi un centenar de rehenes que siguen en manos de las milicias palestinas y negociaba con Hamás.

En esta ocasión, sin embargo, la prensa israelí informó de que Netanyahu, que ha estado sometido a más presión por parte del presidente electo estadounidense Donald Trump para aceptar las demandas de Hamás, había logrado convencerlos de que votaran a favor del acuerdo a cambio de darles más carta blanca para llevar a cabo algunos de sus proyectos políticos, como la expansión de asentamientos en Cisjordania ocupada.

Ante la negativa de ellos, el mandatario israelí aplazó la reunión del gabinete de seguridad que estaba prevista para las 11 horas de esta mañana en la que se iba a ratificar el acuerdo de alto el fuego negociado y mediado en Doha.

“Yo claro que quiero un acuerdo, pero un acuerdo que no sea una vergüenza para nuestra nación, para nuestros hermanos y amigos que hemos perdido en Gaza y para los niños que fueron asesinados en los ataques de Hamás”, cuenta a EFE otro joven israelí que prefiere mantener en anonimato.

Las discusiones también estallaron entre los protestantes radicales, que ocuparon uno de los campamentos establecidos por los familiares de los rehenes, y algunos de los israelíes que sí quieren la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

“A nosotros no nos representa ni Netanyahu ni ninguna de estas instituciones que nos rodean. No entendemos por qué no se ha negociado un acuerdo de una sola fase en el que salgan todos los rehenes de una vez por todas”, sostiene una mujer israelí que lleva más de un año acudiendo a este puesto para exigir la tregua en Gaza.

En una de las carreteras cercanas a la Knéset, que los ultra cortaron, un israelí indignado se acerca a EFE y explica: “Esta minoría no nos representa. La mayoría de la sociedad israelí apoya un acuerdo para que los rehenes puedan regresar ya a casa. Es muy triste ver estas protestas”.

El gobierno de Benjamín Netanyahu retrasó este jueves la esperada votación del gabinete para dar luz verde al acuerdo de alto el fuego, anunciado el miércoles por Catar, con el argumento de que Hamás había introducido en el último momento nuevas demandas «inaceptables».

Según lo anunciado por Catar las partes habían accedido a una primera fase de un alto el fuego de 42 días, en el que 33 rehenes serían liberados a cambio de más de 1.000 presos palestinos, y las tropas israelíes comenzarían a retirarse de las zonas más densamente pobladas. EFE

