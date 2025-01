Europa reforzará su defensa con el retorno de Trump, afirma un ministro alemán

afp_tickers

2 minutos

Europa «redoblará sus esfuerzos» en materia de defensa en el contexto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, anunció este martes desde Kiev el ministro alemán de Defensa.

«Hemos decidido redoblar nuestros esfuerzos para mejorar nuestra defensa europea (…) a la vista de los desafíos y amenazas a los que nos enfrentamos (…) con el cambio de administración en Washington», declaró Boris Pistorius en una rueda de prensa junto al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el próximo lunes hace temer a los europeos que Washington se desvincule progresivamente de la seguridad europea.

Trump ya ha dicho que quiere que los países de la OTAN aumenten su presupuesto de defensa hasta el 5% del PIB, alegando que sus miembros no pagan lo suficiente por la protección que les brinda Estados Unidos.

En esta incierta relación de fuerzas, varios jefes de Estado europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, abogan por un reforzamiento de la seguridad a nivel de la UE.

Boris Pistorius llegó a Kiev el martes por la mañana para mantener conversaciones bilaterales «sobre la continuación de la cooperación y el apoyo» a Ucrania, dijo a la AFP un portavoz del ministerio.

Alemania es el segundo mayor suministrador de ayuda militar a Ucrania después de Estados Unidos.

Pero el gobierno de Olaf Scholz se ha mostrado dividido en los últimos días sobre una nueva ayuda militar a Kiev por valor de 3.000 millones de euros (unos 3.100 millones de dólares según la tasa se cambio actual), a pocas semanas de unas elecciones legislativas cruciales en Alemania.

«Aún no hemos concluido las negociaciones dentro del gobierno porque se trata de una cuestión de dinero que no existe porque no hay presupuesto», explicó el martes Pistorius.

«Me mantengo optimista sobre la posibilidad de encontrar una solución. Estamos trabajando en ello», añadió.

smk-bur/pop/mr/meb/mb