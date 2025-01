Ex primer ministro de Boluarte denuncia espionaje y pide garantías por su integridad

2 minutos

Lima, 28 ene (EFE).- El ex primer ministro peruano Alberto Otárola, que ejerció el cargo bajo la Presidencia de Dina Boluarte desde diciembre de 2022 hasta marzo del 2024, denunció este martes espionaje en su contra y pidió garantías para él y su familia.

«Hago de conocimiento público que desde hace varios meses estoy siendo ‘reglado’ (seguido) y hostilizado por aparatos de inteligencia, mientras la ciudadanía sufre embates de la delincuencia. Ya presenté la denuncia y pido garantías para mi integridad personal, mi vida y la de mi familia», indicó Otárola en la red social X.

El ex jefe de gabinete adjuntó parte de la denuncia, en la que detalla que, desde hace tres meses, ha registrado el tránsito de personas desconocidas por la puerta de su domicilio y sus inmediaciones.

Estas personas toman fotos y videos del inmueble y de las personas que salen y entran al mismo.

«Igualmente, fuentes confiables me informan que altos funcionarios, conjuntamente con abogados al servicio del poder, estarían tramando otra denuncia penal en mi contra, derivada del delirio de persecución de sus jefes temporales. No me amilanan. La verdad siempre está por delante», agregó.

Otárola informó en una comisión del Congreso en diciembre de 2024, nueve meses después de dejar el cargo, que Boluarte se sometió a una cirugía en 2023 que mantuvo oculta por meses.

Esa confirmación desencadenó que la Fiscalía abriera una investigación a Boluarte por la presunta comisión del delito de omisión de funciones y, alternativamente, por abandono de cargo en agravio del Estado al haber ocultado al Consejo de Ministros y al Congreso la operación en su nariz.

La presidenta llamó este lunes al ex primer ministro «cobarde» tras haber dado esta información en el Legislativo.

«Luego me dicen que Dina Boluarte se ha desaparecido doce días porque se ha hecho una cirugía estética. Y aquel exfuncionario (Otárola) que dijo eso en el Congreso fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda para los cuales fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer», declaró Boluarte en un acto oficial.

Agregó que Otárola informó de su operación en diciembre de 2024 a una comisión del Congreso, aún cuando sabía que sufre una rinitis crónica desde 2022 y dijo que ha entregado a la fiscal general su historial clínico en el que se detalla su salud respiratoria. EFE

pbc/gdl/nvm