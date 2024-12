Excarcelada activista detenida en crisis poselectoral en Venezuela, dice opositor Capriles

2 minutos

Caracas, 28 dic (EFE).- La activista opositora de Venezuela Rita Capriti fue excarcelada tras casi cinco meses detenida por «razones políticas», en el contexto de la crisis desatada tras la proclamación de la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, informó este sábado el antichavista Henrique Capriles.

«Una mujer como Rita, servidora pública, trabajadora social y profundamente comprometida con la causa democrática, nunca debió estar presa», expresó el dos veces candidato presidencial a través de la red social X.

El también exgobernador celebró que Capriti, activista del partido Primero Justicia (PJ) -del que forma parte Capriles-, esté de vuelta con su familia, e hizo un llamado a no olvidar a «quienes aún siguen injustamente tras las rejas» y a exigir la «libertad plena» de «todos los presos políticos».

Según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela -liderado por María Corina Machado-, Capriti había sido detenida el 1 de agosto y estuvo recluida hasta este viernes, cuando fue excarcelada, en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Maracay, capital del estado Aragua (norte).

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó el viernes que nueve mujeres detenidas en el contexto de crisis poselectoral fueron excarceladas, luego de haber sido trasladadas desde el estado Trujillo (oeste) hasta Miranda (norte, cercano a Caracas), aunque señaló que los familiares de estas personas pidieron no revelar los nombres.

Hasta el pasado jueves y tras las excarcelaciones de las últimas semanas, la ONG Foro Penal computaba 1.849 «presos políticos» en el país, en su mayoría detenidos luego de los comicios.

Según datos oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron arrestadas tras las elecciones, una cifra mayor a la del Foro Penal, ya que la ONG excluye a quienes considera han cometido algún delito, así como a los detenidos no reportados por familiares y a aquellos que no tienen autorización de incluir.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo a EFE que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- si bien la Fiscalía había informado de 956 liberaciones, no ha publicado una lista con los nombres y apellidos, por lo que el Foro Penal no ha podido verificar este número en su totalidad. EFE

