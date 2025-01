Exrehenes israelíes se impacientan por sus familiares todavía cautivos en Gaza

Hace más de un año que Ilana Gritzewsky fue liberada por Hamás, pero su pesadilla continúa. Esta mujer israelo-mexicana lucha por el regreso de su pareja, Matan Zangauker, que sigue cautivo en Gaza.

«Mi alma sigue allí», dice a la AFP Ilana Gritzewsky, de 31 años, liberada a finales de noviembre de 2023 durante la única tregua en la guerra de Gaza, que permitió el regreso de 105 rehenes.

A principios del mes pasado, Hamás difundió un video de su compañero, secuestrado junto a ella en su casa del kibutz Niz Or durante el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Un total de 251 personas fueron secuestradas ese día. De ellas, 94 permanecen en Gaza, aunque el ejército israelí da por muertas a 34.

«Ver esas imágenes me sumió en el periodo de cautiverio», afirma Ilana. «Los gritos, las voces, los olores, el miedo, la impotencia…», detalla.

«Estoy libre desde hace más de 400 días y mi estado de salud empeora. Entonces, quienes están todavía en Gaza desde hace más de 460 días, ¿en qué estado estarán?», se pregunta.

Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel se reactivaron en los últimos días, pero eso no aplaca la impaciencia de los exrehenes que todavía tienen allegados en cautividad.

Ilana reclama un acuerdo «inmediato» y recuerda que todos los rehenes son «casos humanitarios».

Llegada de México a Israel a los 16 años, Gritzewsky participa en las concentraciones y manifestaciones semanales para exigir un acuerdo de liberación de los rehenes junto a la madre de su pareja, Einav Zangauker.

«Estoy rota, pero vi a mi compañero vivo en un video hace un mes. Si él aguanta en cautividad, ¿cómo no puedo levantarme yo cada mañana para luchar por él?», afirma.

Pero a la joven le persigue todavía los recuerdos de su secuestro.

«Perdí 11 kilos en cautiverio. También sufrí abusos. Me quemaron, perdí algo de audición en el oído izquierdo, me desencajaron la mandíbula. Fui víctima de acoso sexual durante el secuestro (…) y continúo padeciendo las consecuencias. Por ahora, no puedo comenzar la recuperación», explica Ilana con la voz temblorosa.

– «Un infierno cotidiano» –

El argentino Luis Har, a punto de cumplir 72 años, fue liberado en una operación del ejército israelí después de 129 días de cautiverio con su cuñado Fernando Merman.

Afirma recordar cada detalle de su secuestro en una casa del kibutz Nir Yitzhak con cuatro miembros de la familia de su pareja.

Tras su liberación retomó una de sus actividades favoritas, la danza contemporánea, pero asegura que no recuperará totalmente su día a día hasta que vuelvan todos los rehenes. Ese es su «combate».

A diferencia de otros secuestrados, que estuvieron retenidos en los túneles de Hamás en la Franja de Gaza, Har pasó sus meses de cautiverio en un apartamento.

Explica a la AFP que lloraba cuando pensaba en sus hijos y sus diez nietos por la noche antes de dormir. Y rememora sus guardias amenazantes y los días en los que compartía un pan de pita con su cuñado como única comida del día.

Era «un infierno cotidiano», asegura.

Cuando los soldados israelíes lo rescataron, «fue tan emocionante». «Un soldado me dijo a la oreja: ‘¡Luis, vinimos a buscarlos'».

«Ya no soy el mismo hombre pero, ahora, hay que ocuparse de los otros y traerlos a todos de vuelta», afirma Har. «No hay que desalentarse jamás», insiste.

También Ilana Gritzewsky intenta mantener el optimismo. «Si no, no podría levantarme cada mañana. Pero cada fracaso en las negociaciones me quiebra un poco más», confiesa.

Lo que ella quiere son «actos». «No queremos promesas, sino actos y presión sobre Hamás y sobre Netanyahu», el primer ministro israelí, reclama a los dirigentes internacionales.

