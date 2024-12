Exteriores sirio confirma que seguirá atendiendo a sus ciudadanos pese a caída de Al Asad

Damasco/Amán, 8 dic (EFE).- El Ministerio de Exteriores sirio confirmó este domingo que «seguirá comprometido a servir a todos los conciudadanos y gestionar sus asuntos», pese a la caída del presidente sirio, Bachar al Asad, y después de que el primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali, se mostrara dispuesto a colaborar con los insurgentes que han tomado el control de Damasco.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados en la República Árabe Siria y sus misiones diplomáticas en el extranjero seguirán comprometidos a servir a todos los conciudadanos y gestionar sus asuntos, sobre la base de la confianza que tienen en la representación del pueblo sirio, y en que la patria sigue siendo lo más supremo», según un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.

«Hermanos sirios, hoy se escribe una nueva página en la historia de Siria. Empieza una nueva era y una carta nacional, que una a todos los sirios y no los divida, para construir una patria única en la que prevalezcan la justicia y la igualdad y en la que todos disfrutan de todos los derechos y deberes, independientemente de una opinión. La ciudadanía es la base», se apunta en la nota.

Por otra parte, la embajada de Siria en Jordania confirmó que «sigue trabajando» y ofreciendo sus servicios consulares a los «hermanos de la comunidad siria».

El primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali, aseguró este domingo que tiende su mano a «todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones», en un vídeo publicado después de que los insurgentes islamistas tomaran el control de la capital, Damasco.

«Estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país. Es mi patria. En estas horas en las que la gente siente preocupación y temor (…) Yo, por las instituciones del Estado, que no son mi propiedad ni de cualquier otra persona, sino que son de cada ciudadano sirio. Extendemos nuestra mano a todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones», dijo.

«Este asunto lo abordará cualquier liderazgo que elija el pueblo sirio, y estamos dispuestos a cooperar con ella para ofrecer todo tipo de facilidades y para entregar (transferir) los expedientes gubernamentales sin problemas y de forma sistemática para preservar las instituciones del Estado», afirmó en un vídeo grabado en vertical y de más de tres minutos.

Por ello, dijo extender «la mano hasta a los opositores que extendieron también su mano y afirmaron que no perjudicarán a cualquier persona que pertenece a esta patria».

Al Jalali se refiere al anuncio de los insurgentes, que han tomado esta madrugada la capital, Damasco, y la han declarado «libre» del presidente sirio, Bachar al Asad.EFE

