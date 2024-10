Festival de cine canino estrena sección de perros de ayuda para veteranos de guerra EEUU

2 minutos

Nueva York, 23 oct (EFE).-La novena edición del NY Dog Film Festival arranca este jueves con 17 películas y acoge por primera vez una categoría de filmes, ‘Service Dog Salute’ que exploran la transformación que los perros de servicio entrenados para tratar el trastorno de estrés postraumático (TEPT) aportan a los veteranos.

El Festival de un día es una mezcla de dos horas de cortometrajes animados, documentales y cortometrajes documentales de todo el mundo con una temática canina y, tras presentarse en Nueva York, viaja a cines de todo Estados Unidos y Canadá, según su página web.

Este festival así como el ‘Cat Film Festival’ que se presenta el 2 de noviembre, fueron creados y son dirigidos por Tracie Hotchner, una defensora del bienestar de las mascotas, para celebrar el vínculo entre los perros y gatos y las personas de todo el mundo.

Es autora de ‘The Dog Bible: Everything Your Dog Wants You to Know’ y ‘The Cat Bible: Everything Your Cat Expects You To Know’.

Desde 2006, produce y presenta su programa de radio de una hora ‘Dog Talk (and Kitties, Too!’ (Los peros hablan, ¡y los gatitos también!) para una emisora local de Nueva York que se trasmite en la Radio Pública Nacional, donde entrevista a expertos en mascotas y autores de todo el mundo.

Los festivales buscan generar conciencia sobre el trabajo que se realiza para salvar las vidas de perros y gatos con los rescates y en los refugios donando el 10 % de cada entrada directamente a albergues locales.

Estas organizaciones sin fines de lucro serán honradas como parte de las festividades en cada teatro donde tendrán la oportunidad de brindar al público educación y divulgación sobre voluntariado, adopción y crianza.

Las películas del festival son aptas para niños pero se advierte que este año las de temáticas sobre veteranos «pueden resultar confusas o desafiantes para los más pequeños porque tratan los problemas emocionalmente complicados de los veteranos con trastorno de estrés postraumático y cómo sus perros de servicio les han salvado la vida».

Mientras que el ‘NY Cat Film Festival’, en su séptima edición, llega con 19 filmes que se presentarán durante 90 minutos.

«Durante demasiado tiempo, los felinos han sido la parte ‘invisible’ del vínculo entre humanos y animales y es hora de poner el foco en estas magníficas criaturas y en los humanos dedicados a ellas», destaca el festival.EFE

(video)