Flamengo busca salvar la temporada frente al Mineiro en la Copa do Brasil

Río de Janeiro, 9 nov (EFE).- El Flamengo visitará este domingo al Atlético Mineiro para el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil, que para el equipo carioca vale salvar la temporada con un título de relevancia y garantizar un cupo en la Copa Libertadores de 2025.

El equipo de Río de Janeiro, desde hace cinco semanas dirigido por el novel entrenador Filipe Luís, llega con la ventaja del 3-1 logrado en la ida, pero tendrá enfrente a un robusto Atlético Mineiro, que el próximo 30 de noviembre disputará la final de la Copa Libertadores frente al Botafogo.

Flamengo comenzó esta temporada dirigido por el exseleccionador Tite y como firme candidato a todos los títulos que podía disputar, pero solo obtuvo el Campeonato Carioca, un torneo regional devaluado y poco significativo para una de las mejores plantillas de Brasil.

Con los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Guillermo Varela, el chileno Erick Pulgar, los argentinos Agustín Rossi y Carlos Alcaraz, el ecuatoriano Gonzalo Plata, junto a figuras brasileñas como Gerson o Gabriel Barbosa «Gabigol», el Flamengo está en un decepcionante cuarto lugar en la liga nacional.

La Copa do Brasil puede ser la tabla de salvación para una pobre temporada y la llave que abra la puerta de la Libertadores de 2025 para un equipo que, ahora con Filipe Luís, ha recuperado mucho del fútbol perdido con Tite.

Tiene dos goles de ventaja, pero eso no es garantía frente a un Atlético Mineiro que se hace fuerte en su casa de Belo Horizonte y al que el técnico argentino Gabriel Milito le ha dado disciplina táctica y solidez, tanto en defensa como en ataque.

Cuenta con el argentino Rodrigo Battaglia, un eficaz volante rompedor, con la habilidad del creativo Gustavo Scarpa y con la potencia ofensiva del incombustible Hulk, que a sus 38 años suma veinte goles en esta temporada.

No tendrá frente al Flamengo al atacante Deyverson, que no pudo ser inscrito en la Copa do Brasil porque llegó a mediados de este año y ya había jugado las primeras fases del torneo con el Cuiabá.

Milito ha relegado de cierta forma el Campeonato Brasileño, en el que el Mineiro está en décima posición, y centrado sus objetivos de este año en la Libertadores y la Copa de Brasil.

En ambas llegó a la final y este domingo comenzará a conocer el resultado de su apuesta. La próxima, en Buenos Aires, cuando se jugará la Libertadores frente al Botafogo.

Alineaciones probables:

Atlético Mineiro: Éverson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso y Guilherme Arana; Zaracho, Otávio, Alan Franco y Scarpa; Paulinho y Hulk.

Entrenador: Gabriel Milito

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro; Evertton Araújo, Alcaraz (Bruno Henrique), Arrascaeta y Gerson; Gonzalo Plata (Michael) y Gabigol.

Entrenador: Filipe Luís Árbitro: Raphael Claus, asistido por Neuza Back y Danilo Simon.

Estadio: Arena MRV, de Belo Horizonte.

Hora: 16.00 local (19.00 GMT). EFE

