Foro en México critica a gobiernos que ven izquierda y derecha como franquicias políticas

México, 26 nov (EFE).- Escritores, académicos y activistas latinoamericanos coincidieron este martes en el Festival ‘En zona’ en la necesidad de no poner etiquetas en las tendencias políticas en una época en la que la izquierda y la derecha han decepcionado.

«Debemos entender que las ideologías no tienen franquicias; ni es cosa de la izquierda la lucha contra la pobreza o a favor del bienestar del ser humano; ni la posibilidad del emprendimiento es propiedad privada de la derecha», señaló el sociólogo venezolano Rafael Uzcátegui.

En un debate sobre la reconfiguración del mapa ideológico de América Latina el activista de los derechos humanos explicó cómo el gobierno de su país ha sido eficiente en enmarcar el conflicto venezolano en un discurso ideológico y aseguró que los gobiernos de izquierda jamás podrán responder cómo asumir las diferencias de opinión.

Uzcátegui lamentó la tendencia del mundo de hoy a preferir gobiernos autoritarios lo cual lo relacionó con un incumplimento de las promesas de la democracia.

Por su parte, el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, premio Anagrama de crónica del 2022, y su compatriota, la académica Ileana Diéguez reflexionaron sobre el movimiento San Isidro, de protesta en Cuba, cuyos integrantes fueron desalojados por el gobierno de la isla hoy hace cuatro años.

Álvarez explicó que después de San Isidro, tema de su libro ‘Los intrusos’, ha habido un sofisticación del arte de la protesta política en la isla y las personas han ido aprendiendo como protestar.

«Veo como una noticia grata que después de las manifestaciones del 11 de julio del 2021, de un modo o de otro en Cuba no se ha dejado de protestar; a veces de modo explícito; a veces de modo elusivo, pero ha habido una conciencia de cuáles son los derechos», agregó.

Ileana Diéguez, emigrada hace 30 años en México, habló del dolor de los que abandonan su país y confesó estar interesada en pensar, más que en las etiquetas, ahí donde late el corazón, donde está la vida.

«Alguien que tratara de pensar en Cuba desde la izquierda o la derecha, no acertaría con ninguno de los dos conceptos. En Cuba hay unas condiciones de autoridad, de poder y de autoritarismo. A mi no me dice nada que alguien me diga que es de izquierda o de derecha, creo en la valía de las personas», dijo.

En otra mesa el sicólogo peruano Arístedes Vara y el periodista cubano Pablo Díaz hablaron sobre los posibles futuros para la democratización en Cuba y, a partir de resultado de encuestas, se refirieron a los numerosos matices en la posición política de la población cubana.

Para los estudiosos cuando el expresidente cubano Raúl Castro, figura simbólica de la Revolución comandada por su hermano Fidel, no esté, puede haber un punto de inflexión en un país con gran poder de los militares.

«Los militares no van a querer perder el dinero que acumularon y van a meterlo a la economía. No van a renunciar al poder, tratarán de reubicarlo dentro de la democracia. Ese grupo va a apoyar el cambio, siempre y cuando le permitan lavar el dinero extraído durante décadas y será un proceso complicado», pronosticó Vara.

El Festival ‘En zona’ continuará en la capital mexicana hasta el próximo viernes, con conferencias, proyección de películas y charlas. EFE

