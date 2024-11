Fracasa el diálogo de los candidatos de Mozambique ante la ausencia del opositor Mondlane

4 minutos

Maputo, 26 nov (EFE).- El diálogo previsto este martes entre el todavía presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, y los cuatro candidatos en las elecciones del pasado 9 de octubre fracasó ante la ausencia del opositor Venâncio Mondlane, principal impulsor de las protestas en el país, que dice estar huido en Sudáfrica.

Mondlane argumentó, durante un directo en su página de Facebook, que no se presentó en Maputo porque no recibió una respuesta a la carta en la que establecía sus condiciones para el encuentro hasta media hora después de la convocatoria.

En vista del plantón, el resto de candidatos y Nyusi, convocante de la reunión, decidieron posponerla a una fecha todavía sin determinar.

«Mondlane no ha sido expulsado de Mozambique, no hay ninguna razón para que no esté en Mozambique», afirmó Nyusi, pese a que la Fiscalía ha abierto varios procesos por incitación a las protestas contra el candidato presidencial, que concurrió de manera independiente pero con el apoyo del Partido Popular Optimista para el Desarrollo de Mozambique (Podemos).

Además, Nyusi le afeó encontrarse en paradero desconocido, ya que Mondlane asegura estar huido en Sudáfrica pero no precisa su ubicación exacta.

«Si estuviera en un lugar conocido podría incluso sugerir que este equipo, que está interesado en resolver los problemas, fuera a reunirse con él, pero nadie sabe dónde está», denunció el presidente saliente, que abogó por definir un «nuevo formato» para llevar a cabo el diálogo fallido.

Tras un breve encuentro de una media hora en la sede de la Presidencia de la República en Maputo, el candidato oficialista, Daniel Chapo, del Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), y Lutero Simango, del Movimiento Democrático de Mozambique (MDM), se limitaron a agradecer a Nyusi su invitación.

Por su parte, el líder de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), Ossufo Momade, instó a posponer el diálogo hasta una fecha en la que puedan reunirse con Mondlane, a quien llamó «el centro del problema».

«Él convocó las manifestaciones y su ausencia es peligrosa, porque queremos cosas serias, responsables y queremos resolver los problemas. En su ausencia no hay nada que vayamos a resolver», declaró a la prensa tras el fallido encuentro.

También pidió al Estado «hacer algo» para poder tener a Mondlane en el país, dados los procesos del Ministerio Público contra él.

Desde un lugar no especificado y a través de Facebook, Mondlane justificó el plantón: «No voy a participar en esa reunión, ni siquiera virtualmente, porque hasta hoy a las 16:30 (14:30 GMT, media hora después de la convocatoria) no hemos recibido ninguna respuesta a nuestra carta», en la que el opositor pedía una serie de condiciones.

«El presidente de la República está simplemente creando teatro, no tiene ningún deseo genuino de tener un diálogo serio para resolver la crisis poselectoral, no tiene ninguna preocupación por las vidas perdidas ni por los crímenes electorales y los actos ilícitos», argumentó.

En su intervención, Mondlane aprovechó para convocar una nueva fase de las protestas «por la restauración de la verdad electoral», durante tres días y a partir de este miércoles.

«Vamos a hacer algo sin precedentes (…). Queremos la verdad electoral, queremos nuestros votos», animó Mondlane a sus seguidores.

Según los resultados provisionales de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), que han sido rechazados por los opositores, Chapo ganó las elecciones con el 70,67 % de los votos, algo que permitiría mantenerse en el poder al Frelimo, que dirige el país desde su independencia de Portugal en 1975.

Desde el 21 de octubre, Mondlane ha convocado jornadas de huelga general y movilizaciones contra las presuntas irregularidades y el asesinato de un abogado y de un dirigente de Podemos.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han pedido el fin de la fuerte represión de la Policía, que ha usado gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes, lo que ha dejado al menos 65 muertos y más de 1.000 heridos, según la ONG mozambiqueña Centro para la Democracia y los Derechos Humanos (CDD). EFE

ac/mol/jg

(foto)