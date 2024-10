Gago lamenta los errores del Guadalajara ante el Monterrey

Guadalajara (México), 28 sep (EFE).- El argentino Fernando Gago, entrenador de las Chivas de Guadalajara, afirmó este sábado que su equipo está dolido por los errores en la defensiva que le costaron el empate con el Monterrey en torneo Apertura 2024.

«Fueron cuatro errores sin mal no conté. Son cosas para corregir y estamos todos con una sensación de bronca, de dolor porque (el gol) fue al final del partido. Nos queda seguir trabajando», expresó en conferencia de prensa.

Chivas empató en casa con el Monterrey por marcador de 1-1 con gol del delantero Ricardo Marín en el primer tiempo, en un partido de lucha, con dominio alterno.

Chivas se coloca en el octavo lugar de la clasificación con 15 puntos de 30 posibles con cuatro partidos ganados, tres empatados y tres derrotas.

Gago aseguró que Chivas ha logrado ser competitivo en los últimos partidos, aunque en algunos casos no haya logrado superar a los rivales.

«El resultado es una consecuencia del juego, los equipos van a tener más chance de ganar cuando jueguen bien, creo que el equipo lo está haciendo muy bien, no me baso solamente en un resultado», dijo. El Guadalajara se enfrentará en su estadio el próximo sábado a uno de sus más enconados rivales, el Atlas, en el llamado derbi tapatío, en la jornada 11 de la liga en el que no contará con los delanteros Javier ‘Chicharito’ Hernández y Cade Cadwell.

Gago dio a conocer que el delantero Armando González podría recuperarse rápido de la lesión que lo dejó fuera del partido de hoy y no descarta llamar a jugadores de divisiones menores para incorporarse al equipo para el encuentro contra Atlas.

«Veremos durante la semana, obviamente que tenemos el seguimiento de varios jugadores que tengan posibilidad de estar en el primer equipo, siempre y cuando tengan los procesos necesarios para poder estar, así que veremos en la semana quién está a disposición y quién no», concluyó.EFE

