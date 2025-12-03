Donantes prometen 1.160 millones de dólares al ACNUR con sede en Ginebra

Algunos Estados han prometido donaciones a ACNUR en Ginebra. Keystone-SDA

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con sede en Ginebra, ha recibido promesas de financiación por 1.160 millones de dólares para 2026.

La agencia ya ha recortado cerca de 5.000 puestos de trabajo como consecuencia de los recortes aplicados por Estados Unidos y otros países.

Con la incorporación de las contribuciones de las asociaciones nacionales asociadas al ACNUR, la suma comprometida el martes en una reunión de donantes se acerca aún más a los 1.500 millones de dólares. «Es más que el año pasado por estas fechas», señaló el alto comisionado Filippo Grandi, quien dejará la agencia de la ONU a finales de diciembre tras diez años al frente. Sin embargo, «sigue habiendo preocupación», advirtió a los participantes.

Entre varios países, agradeció a Suiza por su anuncio «significativo» para el próximo año. Berna ha prometido 34 millones de francos suizos, 18 millones de ellos sin condiciones, y el resto destinados a programas como el de Ucrania.

No obstante, Suiza no puede presumir de estar entre los mayores contribuyentes, pese a que la exsecretaria de Estado para Migración Christine Schraner Burgener es candidata a suceder a Grandi. Según observadores, Alemania —uno de los principales donantes— está ejerciendo mayor influencia en un intento por convencer al secretario general de la ONU, António Guterres, de nombrar a un secretario de Estado de ese país, Niels Annen.

Apoyo político

A la espera de saber quién será el próximo responsable de ACNUR, Grandi celebró una «señal fuerte» para el año que viene y un «apoyo político» claro. Pidió que las promesas se concreten rápidamente para evitar incertidumbres de liquidez a comienzos de año.

Este año, ACNUR ha sido uno de los organismos más afectados por los recortes de Estados Unidos —que sigue siendo el mayor donante— y de otros países.

El pasado octubre, el Alto Comisionado anunció que el número de puestos eliminados había llegado a casi 5.000. Desde entonces, «hemos reducido aún más el nivel de gasto», admitió Grandi el martes. En determinadas operaciones han tenido que suprimirse más empleos, añadió sin precisar la cifra.

El presupuesto aprobado para 2026 asciende a 8.500 millones de dólares, una disminución de casi el 20% respecto al año anterior. El Alto Comisionado subrayó la importancia de contar con financiación flexible para poder ayudar el próximo año a más de 135 millones de refugiados y desplazados.

Casi toda la financiación de ACNUR procede de contribuciones voluntarias. «El desplazamiento forzoso nos concierne a todos», afirmó el alto comisionado.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

