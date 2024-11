Gobierno colombiano y ELN se reunirán el próximo 1 de noviembre en Venezuela

Cali (Colombia), 30 oct (EFE).- Las delegaciones del Gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunirán este viernes 1 de noviembre en Venezuela con el objetivo de retomar el diálogo de paz encallado, según confirmó a EFE el comisionado de paz de Colombia, Otty Patiño.

«Esperamos que se destrabe ese proceso ahora en las conversaciones que se van a tener el primero de noviembre», dijo en una entrevista Patiño, quien confirmó que la reunión tendrá lugar en Venezuela.

Las dos partes no se reúnen desde mayo de este año y desde finales de enero no celebran un ciclo formal de diálogos por una serie de desentendimientos que las llevaron a no renovar el cese al fuego que finalizó el pasado 3 de agosto y a suspender las negociaciones después del atentado de la guerrilla contra una base del Ejército en el departamento de Arauca, que dejó tres militares muertos y una treintena de heridos. EFE

