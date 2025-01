Gobierno islamista de la nueva Siria arresta a «combatiente» egipcio que «amenazó» Egipto

El Cairo/Damasco, 15 ene (EFE).- Las nuevas autoridades sirias han arrestado a un «combatiente» egipcio de la coalición islamista que derrocó a Bachar al Asad después de que difundiera vídeos en las redes con amenazas al presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, con un destino similar al del depuesto mandatario sirio.

Según informó este miércoles a EFE una fuente de seguridad egipcia, se trata de Ahmed Al Mansour, un antiguo simpatizante del grupo Hermanos Musulmanes, considerado terrorista por El Cairo, que viajó hace años a Siria para combatir al lado de las facciones islamistas que el pasado 8 de diciembre derrocaron al régimen de Al Asad.

La fuente de seguridad egipcia, que pidió mantener el anonimato, precisó que Al Mansour sirve como combatiente del Organismo de Liberación del Levante, o Hayat Tahrir al Sham (HTS), antiguo filial de Al Qaeda en Siria, que capitaneó la ofensiva que derrocó a Al Asad, y cuyo líder es el nuevo hombre fuerte de Siria, Ahmed al Sharaa.

«El Ministerio del Interior (del Gobierno interino) sirio detuvo al egipcio Ahmed Al Mansour, quien lanzó amenazas contra El Cairo desde territorio sirio», afirmó la fuente, confirmando así informaciones al respecto, que circularon por medios árabes, si bien sin precisar si será extraditado a Egipto.

Al Mansour, cuyo nombre figura entre los de varios ciudadanos egipcios fugitivos en Siria bajo acusaciones de terrorismo, difundió en los últimos días varios vídeos en las redes, en los que criticaba al mandatario egipcio y le prometía una suerte similar a la de Al Asad, depuesto tras más de 13 años de conflicto civil en Siria.

«Oh Al Sisi, el mensaje que quiero transmitirte es que no vales más que una bala, y luego terminará el problema de Egipto (…) Si tu problema es con Ahmed al Mansour te saldrán cien mil Ahmed Al Mansour de los rincones de Egipto, de la plaza de Tahrir, y te dirán ‘es tu turno, oh dictator», aparecía diciendo Al Mansour en un vídeo en las redes, cuya veracidad no ha podido ser confirmada.

En otro se le puede ver con uniforme militar sentado en medio de un grupo de supuestos combatientes enmascarados, con un revolver en la mesa, y la bandera siria, frente a una imagen con la frase «Movimiento de los Revolucionarios del 25 de Enero».

Con esa fecha se refiere a la revolución egipcia del 25 de enero de 2011, en el contexto de la llamada «Primavera Árabe», que llevó al entonces presidente egipcio Hosni Mubarak a renunciar tras tres décadas en el Gobierno.

De confirmarse oficialmente, el arresto de Al Mansour por la nueva administración Siria se verá como un gesto del Gobierno interino de Damasco para calmar los temores en Egipto, y otros Estados árabes, respecto a las intenciones y la orientación de la nueva Siria, en particular después de que el propio Al Sharaa afirmara que el territorio de su país no será utilizado para amenazar a otros.

Al Sharaa, junto a sus principales asesores, está inmerso en una campaña para integrar a los grupos armados que ayudaron al HTS en el nuevo Ministerio de Defensa sirio, al considerar que «Siria no será construida por las facciones».

Si bien no han desvelado qué trato darán a los combatientes extranjeros del HTS y de otras facciones, las nuevas autoridades sirias han mostrado reiteradamente que su objetivo de emergencia en la actualidad es dar la imagen de que pasan página del pasado, con la que convencer a sus vecinos y a la comunidad internacional de levantar las sanciones impuestas a Siria y agilizar las ayudas para su construcción. EFE

