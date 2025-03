González cuestiona a Noboa por su licencia para campaña: «¿Eres presidente o candidato?»

Guayaquil (Ecuador), 23 mar (EFE).- La candidata correísta a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, reprochó este domingo al presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, el hecho que no haya pedido licencia del cargo para la campaña electoral ni haya delegado las funciones en la vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está enfrentado.

«¿Eres el presidente de la República o eres candidato? ¿Qué eres?», preguntó González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), durante la última parte del debate presidencial.

¿Estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la Vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? ¿Estás violando la Constitución y las leyes, que es lo que nos pone en el temor de la inversión extranjera, o no?», le siguió cuestionando la candidata.

Antes de que se iniciara el cara a cara, González también había cuestionado ante los medios que Noboa, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), su propio partido, no haya encargado la Presidencia a Abad, un tema que, dijo, se convertiría en la «gran inquietud de la jornada».

De acuerdo a la normativa ecuatoriana, cualquier autoridad que busque su reelección inmediata debe pedir licencia del cargo para participar en la campaña y, según la Constitución, la vicepresidenta es la persona contemplada para reemplazar al presidente en estos casos.

Durante la primera vuelta Noboa nombró por decreto a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, como «vicepresidenta encargada» en lugar de la vicepresidenta Abad, y en ella delegó la jefatura del Estado y los poderes presidenciales en los días donde se dedicaba a realizar actividades electorales, algo que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Sin embargo, el alto tribunal ecuatoriano señaló que deben ser los órganos electorales los que se pronuncien para dirimir si Noboa cometió una infracción electoral con esta actuación, algo que aún no ha sucedido.

Sobre Abad, por su parte, pesa una suspensión de dos años de sus derechos políticos que le impuso un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al considerar que cometió violencia política de género contra la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

La sanción no está en firme y la apelación se resolverá recién este lunes, por lo que Abad viajó hace una semana a Turquía para asumir funciones de consejera temporal de la embajada ecuatoriana designadas por el presidente Noboa para no tener impedimentos para asumir la Presidencia de forma temporal durante el periodo de la campaña electoral.

Noboa no respondió a los cuestionamientos de González durante el debate, pero su ministro de Gobierno, José De la Gasca, ha dicho en reiteradas ocasiones que el mandatario no tiene la obligación de pedir licencia porque no se está postulando a la reelección sino que está terminando el período que le correspondía al expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

Noboa y González se han enfrentado nuevamente este domingo en un debate de segunda vuelta de unas elecciones presidenciales, como ya lo hicieron hace un año y medio, un cara a cara que podría ser decisivo para el resultado final de los comicios del próximo 13 de abril.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados ese día para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o llevan al correísmo a recuperar el poder de la mano de González, que se convertiría en la primera mujer en ganar unos comicios presidenciales en la historia de Ecuador. EFE

