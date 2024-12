Grillo da por muerto el Movimiento 5 Estrellas y anuncia que tiene una nueva idea

Roma, 3 dic (EFE).- El coofundador del Movimiento 5 Estrellas (M5S) italiano, el cómico Beppe Grillo, que ha renegado recientemente de la formación tras una votación de los afiliados, difundió este martes un vídeo en el que aseguró que el partido «está muerto», invitó a «cambiar el símbolo» y anunció que «tiene una nueva idea».

El M5S, el segundo mayor partido de la oposición en Italia, convocó una votación por internet en la que sus bases aceptaron declararlo «progresista» y apartar a Grillo, tras años de encontronazos con el actual líder, el ex primer ministro Giuseppe Conte.

Grillo se amparó en los estatutos del movimiento y ha obligado a repetir el próximo fin de semana la votación con la que se le apartó. «Ustedes ya lo decidieron y yo ya perdí, lo sé. Pero soy optimista porque este Movimiento tenía una identidad extraordinaria», dijo mientras hablaba con los medios a bordo de un coche fúnebre.

El cómico cargó duramente contra Conte, al que llamó «mago de Oz» y aseguró que «ha desintegrado el Movimiento en su identidad».

«Este símbolo representado por esta gente me da una sensación de malestar. Haced otro símbolo, adelante. El Movimiento está muerto, pero es compostable. El humus que hay dentro no está muerto», añadió.

Y sin dar más detalles adelantó: «Tengo una idea que les revelaré más adelante. Pero esto no termina aquí. Vayan y voten o vayan a por setas. No me ofendo, ya ni siquiera os conozco, pero intento pensar que este Movimiento tendrá un resultado diferente y maravilloso, estés ahí o no».

Casi 89.000 militantes del M5S habían sido llamados a votar en este «proceso constituyente» por internet, tradicional método de decisiones de esta formación, que aboga por la democracia directa, sobre si reformar importantes aspectos de su estatuto y cuestiones ideológicas.

Los resultados de la votación, leídos por un notario, revelaron que el 63 % de los militantes del M5S está a favor de la eliminación del papel del garante, es decir, de quitar esas competencias a Grillo, un anuncio que suscitó el aplauso de la asamblea.

Asimismo, el 72 % de los electores se declaró a favor de eliminar la regla de los dos mandatos y el 78,65 % aceptaría cambiar el símbolo, llevando la contraría así a su fundador.

Conte, el ex primer ministro que tuvo que gestionar la llegada de la pandemia en Italia, ha impulsado este proceso de refundación tras los decepcionantes resultados de las elecciones de los últimos años.

El M5S fue fundado en 2009 por Grillo, al calor de las protestas por la crisis económica, como un partido alternativo a «la casta» de la derecha y la izquierda tradicional.

Con su discurso de tono populista, el cómico obtuvo grandes éxitos. Ya en las elecciones de 2013 fue el partido más votado en solitario, aunque no gobernó al ser superado por una coalición progresista.

El M5S logró llegar al poder en los comicios del 2018, gracias a una alianza con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini que duraría apenas un año. Después, se mantendría en el Gobierno pactando con el progresista Partido Demócrata, hasta enero de 2021.

De este modo, el M5S ha deambulado entre la derecha y la izquierda pero desde 2021, tras la definitiva salida de Conte del Gobierno, se ha decantado por las alianzas progresistas y la oposición a la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni. EFE

