Grupo proaborto demanda a Florida por amenazas a televisiones para eliminar anuncios

3 minutos

Miami (EE.UU.), 16 oct (EFE).- Defensores de los derechos reproductivos de la mujer en Florida demandaron a la Administración del gobernador, el republicano Ron DeSantis, por presiones y amenazas a los canales de televisión para que no emitan anuncios sobre la Enmienda 4, que busca consagrar el derecho al aborto en este estado en las elecciones de noviembre.

La demanda, presentada por Floridians Protecting Freedom (FPF), se produce en respuesta a las cartas de supuesta amenaza que los funcionarios de la Administración del republicano enviaron a las emisoras de televisiones a principios de este mes.

En estas cartas se amenazaba a los diferentes canales con posibles sanciones por emitir anuncios que abogan por la aprobación de la Enmienda 4, según la demanda.

Los votantes de Florida tendrán que decidir en los comicios generales del próximo 5 de noviembre si es que el derecho al aborto debe quedar consagrado en la Constitución estatal por medio de una enmienda, la 4, una cuestión que requerirá el 60 % de votos favorables para salir adelante.

El aborto está prohibido actualmente en Florida después de la sexta semana de gestación.

La demanda fue presentada en el tribunal del Distrito Norte de Florida, en Tallahassee, contra el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, y John Wilson, ex asesor general del Departamento de Salud de Florida.

Afirma la reclamación que los acusados violaron los derechos a la Primera Enmienda de la FPF al amenazar con sanciones a los medios de comunicación que transmitieran sus anuncios en apoyo a la Enmienda 4, una propuesta a la que el gobernador DeSantis se opone.

Recuerda la denuncia que la Corte Suprema de EE.UU. señala que «los funcionarios del gobierno no pueden intentar coaccionar a las partes privadas para castigar o suprimir las opiniones que el gobierno desaprueba».

Al menos una estación de televisión, WINK-TV, en el suroeste de Florida, ha dejado desde entonces de transmitir un anuncio de FPF en concreto a favor de la 4 Enmienda en el que aparece una mujer exponiendo su caso extremo, con cáncer.

Las citadas cartas de advertencia se enviaron el pasado 3 de octubre al menos a dos estaciones de televisión, a las que se pidió que eliminaran la emisión de esos anuncios o, de lo contrario, podrían afrontar un proceso judicial, recogió hoy el diario The Miami Herald.

Sin embargo, Wilson, que dejó su cargo tras el envío de las cartas a los medios, calificó las afirmaciones de la mujer que aparece en el anuncio de «categóricamente falsas» y dijo que el mensaje podía poner en riesgo la salud de las mujeres si continuaba transmitiéndose.

En la demanda, FPF dice que, como cualquier campaña política, la organización ha buscado «informar, energizar y persuadir a los votantes» para que apoyen su causa, y que el estado no puede usar «poderes coercitivos» para frenar esos mensajes.

El grupo también busca compensaciones por daños punitivos, así como el pago de honorarios de abogados por lo que describe como una violación «atroz» y «intencionada» por parte de la administración de DeSantis de los derechos de la Primera Enmienda de la FPF.

Una encuesta del New York Times, realizada entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre, reveló que el 46 por ciento de los posibles votantes dijo que votaría a favor de la Enmienda 4, contra el 38% que no lo apoya, pero esto no le alcanzaría a los activistas para echar adelante la propuesta, que necesita el 60% para ser aprobada. EFE

emi/amv/jam