Guillermo Coria: «Estuvimos cerca de eliminar a una potencia como Italia»

1 minuto

Málaga, 21 nov (EFE).- El capitán del equipo argentino, Guillermo Coria, dejó sus sensaciones tras la eliminación ante la Italia de Jannik Sinner en cuartos de final de Copa Davis, donde estuvieron «a la altura y cerca de eliminar a una potencia» como es el país transalpino.

«Nos ganaron bien, fueron justos ganadores, así que los felicito, pero nosotros estuvimos a la altura, dimos pelea y estuvimos cerca de eliminar a una potencia como Italia», confesó el extenista en la rueda de prensa posterior a la derrota de sus doblistas Máximo González y Andrés Molteni ante Jannik Sinner y Matteo Berrettini, que supuso el adiós de los argentinos en esta copa del mundo.

Coria destacó que la elección del dúo Sinner-Berrettini, en lugar de los especialistas italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, «habla muy bien del respeto que Italia tiene a mi pareja de dobles», ya que pusieron «al número uno del mundo, que vino casi sin descanso a jugar [de las Finales ATP]».

Ante el hecho de no poder parar el poderío y la superioridad de Sinner, no es ninguna sorpresa para Coria: «Creo que todos sabíamos el nivel de Sinner, está en el momento de uno de los mejores números uno de la historia y no nos sorprendió su nivel para nada».

Sobre el triunfo de Francisco Cerúndolo sobre Lorenzo Musetti, añadió que “Fran jugó muy bien, aprovechó bien las oportunidades, le pegó muy fuerte a la pelota, se sintió muy cómodo», además de que confirmó que «no» pensó en ningún momento en cambiar a su pareja de dobles. EFE

1012009

afl/sab