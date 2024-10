Hong Kong enloquece con la llegada VIP de dos pandas gigantes donados por Pekín

3 minutos

Mar Sánchez-Cascado

Hong Kong, 26 sep (EFE).- Hong Kong desplegó este jueves la alfombra roja para recibir con gran pompa a una esperada pareja de pandas gigantes adultos donados por Pekín y cuya llegada a la excolonia británica ha desatado la locura por los adorables plantígrados, considerados por China «tesoro nacional».

Los osos fueron agasajados con una ceremonia en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y escoltados por motociclistas policiales de élite durante su traslado a su nuevo hogar.

El macho An An y la hembra Ke Ke, ambos de cinco años, partieron esta madrugada de la base de pandas gigantes de Dujiangyan (Sichuan, centro), donde también les despidieron con gran pompa.

La donación de la pareja peluda a Hong Kong fue anunciada el 1 de julio, coincidiendo con el 27 aniversario del traspaso de la soberanía británica a China. En ese momento, el Gobierno local destacó que estos animales simbolizan un «recuerdo colectivo» para varias generaciones.

El presidente de la Fundación para la Educación del Panda de Hong Kong, Simon Yim, afirmó que actualmente la ciudad vive una auténtica «panda manía»: “Una foto de las crías de panda de Ocean Park se volvió viral, y algunos restaurantes están lanzando platos temáticos como arroz glutinoso o café con leche de panda”, destacó.

Los pandas gigantes han sido utilizados por Pekín como obsequios diplomáticos durante décadas con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales y promover la imagen del país asiático en el extranjero, aunque desde hace años los ejemplares no son regalos, sino préstamos con una alta contraprestación económica.

La ONG People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha solicitado a las autoridades chinas que pongan fin a la práctica de regalar pandas, especialmente tras la reciente muerte de un macho de 24 años llamado Le Le en el zoológico de Memphis, Estados Unidos, en febrero de este año.

Con todo, la Oficina de Cultura, Deporte y Turismo de Hong Kong anunció el martes la organización de un concurso destinado a seleccionar dos nombres «significativos» que “resalten las características únicas de los preciados animales” y otro de dibujo para captar su ternura.

Con la llegada de los dos nuevos pandas, Hong Kong contará con un total de seis ejemplares, incluyendo a Ying Ying y Le Le, que han residido en la ciudad durante años, junto a sus adorables cachorros gemelos.

Tras su aterrizaje, los pandas deberán cumplir una cuarentena de al menos 30 días, seguida de un mes de adaptación a su nuevo entorno. Durante este periodo, especialistas los evaluarán para determinar el momento adecuado para su presentación al público.

Ocean Park ha llevado a cabo importantes inversiones en la renovación de las instalaciones que albergarán a los animales, gracias a una donación de 121 millones de dólares hongkoneses (unos 14 millones de euros, 15,5 millones de dólares) del Hong Kong Jockey Club’s Charities Trust.

El líder de la ciudad inspeccionó el recinto y confirmó que los preparativos iniciales están completos, con estructuras para trepar y vegetación instaladas. No obstante, aún están pendientes los sistemas de supervisión y las máquinas de nieve, elementos esenciales para proporcionar un entorno adecuado para los pandas. EFE

