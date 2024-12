Importadores de vehículos de Sri Lanka reciben con dudas fin de restricciones en el sector

Colombo, 19 dic (EFE).- Los importadores de vehículos de Sri Lanka consideran que la decisión del Ejecutivo de este país de volver a importar automóviles a la isla a partir de febrero de 2025 es ambigua y dudó que ésta vaya a reducir los precios, dijo a EFE el presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos de Sri Lanka (VIASL, por sus siglas en inglés), Prasad Manage.

Manage criticó que la medida, anunciada ayer en el Parlamento de Sri Lanka por el presidente de este país, Anura Kumara Dissanayake, se tomó de una manera demasiado repentina.

«Aún no podemos decir nada sobre los precios de los vehículos porque no sabemos cuál será la nueva estructura arancelaria. No creo que haya una reducción de precios, porque cuando se impuso la prohibición (a las importaciones de vehículos, en 2020), el dólar se intercambiaba por 160 rupias esrilanquesas, y ahora está cerca de 300», explicó a EFE Manage.

Las restricciones a las importaciones de distintos bienes afectan a Sri Lanka desde el año 2020, cuando este país entro en la fase más aguda de su actual crisis económica, que ha derivó en un colapso político en 2022 y ha terminado llevando al poder en Colombo a Dissanayake, de ideología marxista.

El miércoles, el presidente anunció que el mercado de vehículos en Sri Lanka se abrirá de manera gradual a partir del próximo mes de febrero para apoyar a las empresas locales.

«Se han llevado a cabo extensas discusiones con el Banco Central y se han preparado estimaciones sobre la cantidad de dólares que se asignarán para esas importaciones. Estos cálculos aseguran que la economía (de Sri Lanka) podrá soportar el impacto», dijo Dissanayake, restando importancia a las preocupaciones de distintos sectores por un posible agravamiento del precio de la divisa estadounidense en la isla por potencial un cambio de rumbo en materia comercial.

Por otro lado, el presidente esrilanqués también se mostró dispuesto a aumentar las reservas de divisas del país a 15,1 millones de dólares para el año 2028.

Dissanayake, que ganó las elecciones presidenciales en septiembre y refrendó su proyecto político en los comicios legislativos que se celebraron en la isla en noviembre, es visto por muchos esrilanqueses como una ‘tercera vía’ en este país, que había estado dominado por la poderosa dinastía política Rajapaksa hasta las protestas de 2022.

El presidente de Sri Lanka visitó esta semana, en su primer viaje oficial desde que es presidente, la India.

El país que lidera el primer ministro indio, Narendra Modi, desde hace una década es el aliado tradicional de Sri Lanka y su principal socio comercial. EFE

