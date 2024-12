Israel «no aceptará llamadas a la contención» por parte de la ONU

Naciones Unidas, 30 dic (EFE).- Israel advirtió este lunes en la sede de Naciones Unidas que «no aceptará llamadas a la contención» por parte de la ONU, según las palabras de su embajador, Danny Danon, en la entrada del Consejo de Seguridad, previas a una sesión de emergencia sobre los ataques cruzados entre Israel y la milicia de los hutíes de Yemen.

«No esperamos gran cosa de la ONU, pero no aceptaremos llamadas a la contención -advirtió Danon- No llaméis a la desescalada cuando respondemos (a los ataques), no equiparéis a los que lanzan misiles asesinos con los que tratan de proteger a su pueblo», abundó Danon.

«Somos una nación pacífica», continuó, pero advirtió a los hutíes de lo que les espera: «Dejadme recordar lo que le ha pasado a Hamás, a Hizbulá, a (Bachar al) Asad y a los que pensaron en destruirnos. Esto no es una amenaza: os prometo que compartiréis el mismo destino desgraciado».

Israel pidió una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad en esta inusual fecha del 30 de diciembre para protestar por los ataques hutíes contra su territorio de la pasada semana, unos ataques a los que respondió con sendos bombardeos al puerto de Al Hodaida (el principal punto de entrada de mercancías en Yemen) y el aeropuerto internacional de Saná. EFE

