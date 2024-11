Israel a Reino Unido:»Responderemos con firmeza a cualquier violación de tregua en Líbano»

Jerusalén, 28 nov (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró este jueves en su primera conversación telefónica con su homólogo británico, John Healy, que «responderán con firmeza a cualquier violación» de alto el fuego, tras una jornada marcada por acusaciones cruzadas con el Ejército libanés de saltarse lo acordado.

«Responderemos con firmeza a cualquier violación del acuerdo de alto el fuego en el Líbano y no permitiremos un retorno a la realidad anterior. Nuestro objetivo es crear condiciones que restablezcan una sensación de seguridad para los residentes del norte», indicó Katz, en referencia a los más de 60.000 evacuados.

El Ejército libanés acusó este jueves a Israel de haber violado «en varias ocasiones» el acuerdo de alto el fuego -que entró en vigor en la madrugada del miércoles- tras incursiones aéreas y ataques con diversas armas contra el territorio libanés.

Por su parte, el Ejército israelí dijo hoy que sus fuerzas abrieron fuego contra «varios sospechosos» que llegaron con coches a las zonas del sur del Líbano, donde operan aún sus tropas y que bombardearon un almacén de armas de largo alcance en el sur del país.

Katz reiteró que Israel no permitirá el rearme de la milicia libanesa a través de Irán y pidió al titular de Defensa británico «que unan esfuerzos para impedirlo».

A este respecto, el ministro de Seguridad Nacional, el colono Itamar Ben Gvir -el único que votó en contra del alto el fuego-, reiteró su oposición a cualquier tipo de tregua y pidió seguir con la ofensiva bélica tanto en Líbano como en Gaza.

«Ya en estos días, los primeros días del alto el fuego, vemos que este alto el fuego se viola una y otra vez. No en vano me opuse al acuerdo y dije que no debemos detenernos, sobre todo también aquí en el sur (Gaza). ¡No debemos parar! Hay que seguir hasta la victoria absoluta», dijo.

Además, Ben Gvir dijo que Israel dispone de una «oportunidad histórica» no solo para terminar con Hamás, sino también para «recuperar la Franja de Gaza y volver a alentar la inmigración voluntaria de los enemigos de Israel», dijo en X.

Katz también quiso recordar a Healy que «la máxima prioridad en este momento» de Israel es el regreso de los casi un centenar de rehenes que siguen en Gaza en manos de Hamás, pese a las voces que culpan al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de la falta de un acuerdo.

«Espero que el Reino Unido se oponga a cualquier propuesta de alto el fuego que no incluya la liberación de los rehenes», dijo el titular de Defensa. EFE

