Italia celebra el Año Nuevo con conciertos por todo el país y sin graves incidentes

2 minutos

Roma, 1 ene (EFE).- Italia celebró esta noche el inicio de 2025 con conciertos en las plazas de norte a sur del país, hubo más de 3.700 agentes desplegados a la calle -más de un millar en Roma- y no se informó de graves incidentes por la festividad del Año Nuevo.

Sí hubo pequeños incidentes que hicieron que los bomberos tuvieran que llevar a cabo casi 900 intervenciones, en gran medida por incendios causados en las celebraciones de Nochevieja, marcadas por el estallido de los petardos y el lanzamiento de fuegos artificiales.

En un hotel del Sur Tirol, región del norte de Italia, 45 personas fueron evacuadas de un hotel que sufrió un incendio por causas aún no clarificadas. No se registraron heridos y el fuego se pudo controlar por la intervención de 120 bomberos. Las llamas no se propagaron más allá de un área en concreto, y los huéspedes pudieron volver a sus habitaciones tras haberse apagado el incendio.

Más allá, en varios puntos del país como las ciudades de Nápoles, Salerno o Taranto, en el sur, se registraron casi una cincuentena de heridos por el lanzamiento de petardos y fuegos artificiales.

Entre los ocho heridos en Salerno, hay dos graves que perdieron la mano, y en Nápoles hubo un incidente con disparos en el que dos personas fueron heridas de bala, aunque la vida de ninguna de ellas corre peligro.

En su tradicional mensaje de Año Nuevo, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, apeló anoche a los valores de la Constitución y a luchar por la paz. También mencionó a la periodista italiana Cecilia Sala, detenida en Irán, por la que expresó su deseo de que pronto sea liberada.

«Nunca antes la paz había gritado con tanta urgencia», declaró en su discurso Mattarella, en referencia a conflictos armados vigentes, como el de Ucrania o Gaza. EFE

jma/alf