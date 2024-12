Jardine no esperaba tanto drama para volver a la final

México, 8 dic (EFE).- El entrenador brasileño André Jardine afirmó este domingo no pensó que la clasificación a la tercera final seguida por el título en México tendría tanto drama envuelto en la serie que han gando a Cruz Azul.

“Fue una noche que no vamos a olvidar nunca. No pensamos que sería con tanto drama, pero sabíamos que seríamos capaces de ganar mostrando la versión del América bicampeón”, afirmó el técnico, que ha llevado al equipo azulcrema a la conquista de dos títulos seguidos, y ahora busca el tercero.

Jardine destacó el desempeño de sus jugadores para sobreponerse a las adversidades de un torneo en el que perdieron a muchos jugadores por lesión.

“Fue una noche maravillosa para nosotros. Hablaron mucha mierda de nosotros en el torneo, nos colocaron como víctimas, pero seguimos trabajando, no empezamos bien, por eso me siento muy feliz. Ahora no podemos disfrutar tanto porque desde mañana ya tenemos que pensar en la final”, dijo.

El campeón del torneo Apertura 2023 y del Clausura 2024 busca en la final del torneo Apertura el decimosexto título, que lo confirmaría como el máximo ganador en la historia de la Liga mexicana.

La cita será con Monterrey. EFE

