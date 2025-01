Jueves, 23 de enero de 2025 (18:00 GMT)

6 minutos

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este jueves a las empresas globales a «fabricar en Estados Unidos» o «simplemente pagar aranceles» durante su discurso en el Foro de Davos. Además aseguró que Ucrania «está lista para llegar a un acuerdo» para poner fin a la invasión rusa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará un análisis sobre las primeras 72 horas como presidente de Donald Trump.

– El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo en el Foro de Davos (Suiza) que la batalla de los líderes políticos que luchan por la libertad solo terminará cuando todo Occidente abrace esas ideas y criticó el socialismo, «el cáncer que hay que extirpar».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alertó desde Davos que la Alianza no podrá defenderse de manera colectiva «en cuatro o cinco años» si sus Estados miembros no elevan el gasto militar por encima del 2 % de su producto interior bruto.

(texto) (vídeo)

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró en un debate sobre la transición energética en Davos que «el mundo avanza más rápido que nunca hacia las energías limpias».

(Texto)

– La vicepresidenta de la Comisión Europea para Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que la transición limpia seguirá adelante pese a la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, aunque «será más difícil» avanzar.

(Texto) (Vídeo)

– El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, unieron sus voces este jueves en el Foro de Davos para intentar evitar que la ola proteccionista procedente de EE.UU. traiga una guerra comercial que en opinión de ambos sería negativa para todas las economías.

– La presidenta de Perú, Dina Boluarte, la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, y el ministro de Medio Ambiente de Sudáfrica, Dion Travers George, debaten en el Foro Económico Mundial de Davos sobre las negociaciones internacionales para llegar a un acuerdo que libere al mundo de los plásticos en 2040.

(Texto)

-El presidente de Irak, Abdul Latif Rashidf, interviene en un debate en el Foro de Davos sobre el impacto de los cambios en el escenario de Oriente Medio, especialmente la caída del régimen de Bachar Al Asad en Siria.

(Texto)

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín – El candidato conjunto a la cancillería alemana de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana (CDU/CSU), Friedrich Merz, expuso sus prioridades en política exterior y europea de Alemania y definió como prioridad estratégica el que Ucrania gane la guerra.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – El Gobierno de Venezuela acelera la puesta a punto de toda su Fuerza Armada ante el temor a una eventual intervención extranjera, tras la cuestionada investidura de Nicolás Maduro y después de que la Asamblea Nacional -controlada por el chavismo- aprobara declarar «enemigos públicos» a los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe e Iván Duque.

(Texto) (Foto)

– El Parlamento Europeo condenó este jueves que el líder venezolano, Nicolás Maduro, haya «usurpado la presidencia» de Venezuela con su toma de posesión el pasado 10 de enero sin haber demostrado que ganó las elecciones de julio de 2024, un movimiento que considera «un intento ilegal de permanecer en el poder por la fuerza».

(Texto)(Foto)(Vídeo) (Audio)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Los ucranianos buscan argumentos que convenzan a Donald Trump y a otros socios clave para seguir apoyando a su país y recurren a apelaciones más personales a las ambiciones del presidente y a los potenciales beneficios económicos que podría ofrecer Ucrania, además de argumentos geopolíticos y basados en valores (texto). Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

EE.UU. INMIGRACIÓN

Washington (Crónica) – La amenaza de deportaciones «masivas» del presidente Donald Trump no paraliza a los migrantes indocumentados en Estados Unidos que no tienen más alternativa que seguir yendo a trabajar para «pagar las facturas» y enviar ayuda a los familiares que dejaron en su país de origen. Por Alejandra Arredondo

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NICARAGUA CRISIS

Ciudad de Guatemala – Un grupo de cincuenta nicaragüenses excarcelados en 2024 se encuentran varados en Guatemala luego de que el Gobierno de Estados Unidos rechazara su solicitud de asilo. Los activistas Pedro Gutiérrez y Julio Dávila explican a EFE la “incertidumbre” bajo la que viven sin certeza sobre su futuro y la esperanza de ser recibidos por otros países.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU INCENDIOS

Los Ángeles (EEUU)- Más de 15 días después de que se desataran los catastróficos incendios de Los Ángeles, aún no controlados por completo, que han dejado casi una treintena de muertos, miles de edificios destruidos y miles de hectáreas arrasadas, un nuevo foco, en Hughes, en el área de Castaic, ha obligado a emitir órdenes de evacuación para decenas de miles de personas.

(Texto)

ÓSCAR

Los Ángeles – El narco-musical del cineasta francés Jacques Audiard, ‘Emilia Pérez’, y el drama del brasileño Walter Salles, ‘I’m Still Here’, fueron nominadas este jueves al Óscar a mejor película internacional junto a la animada ‘Flow’, ‘The Seed of the Sacred Fig’ y ‘The Girl with the Needle’. La Academia de cine de Hollywood anunció la lista de los nominados este año.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo YouTube)

FESTIVAL SUNDANCE

Park City (EE.UU.) – El Festival de Sundance, el más importante de cine independiente del mundo, inicia este jueves la que podría ser su penúltima edición en las montañas de Park City (EE.UU.) con una destacada selección de nuevos cineastas y personalidades como Jennifer Lopez, Diego Luna, Benedict Cumberbatch y Olivia Colman.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PARÍS MODA LOUVRE

París – El Museo del Louvre dedica por primera vez en su historia una exposición a la moda y las tendencias estéticas, enfocada no solo en la vestimenta en coincidencia con una nueva edición de la Semana de la Moda de París, sino también en otras prácticas paralelas como la tapicería y la decoración.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

int-jam

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245