Jueves, 26 de septiembre de 2024 (08:00 GMT)

LÍBANO ISRAEL

Israel continúa con su campaña de bombardeos en Líbano pese a los llamados para un alto el fuego

Beirut (EFE).- Israel continuó durante la madrugada del jueves con su campaña de bombardeos contra diferentes puntos del sur y del este del Líbano, tras una jornada que el miércoles se saldó con al menos 81 muertos y en medio de los múltiples llamados internacionales para un alto el fuego entre el Estado judío y el grupo chií Hizbulá. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó que durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este jueves aviones de combate israelíes realizaron una serie de ataques aéreos contra una decena de localidades ubicadas en el oriental Valle de la Bekaa, uno de los bastiones de la formación armada libanesa. También los alrededores de la ciudad de Hermel, en el noreste, fueron objeto de «varios ataques nocturnos», aunque la mayoría se concentraron en el sur del Líbano, de acuerdo con la ANN, que apuntó que se han producido más desplazamientos desde esa región.

ISRAEL PALESTINA

Ministros israelíes rechazan un alto al fuego en Líbano que daría «tiempo al enemigo»

Jerusalén EFE).- Varios ministros israelíes, sobre todo de la derecha más radical, rechazaron este jueves la propuesta de un alto el fuego de 21 días en el conflicto entre Israel e Hizbulá en Líbano planteada por una coalición de países encabezada por EE.UU. y Francia y subrayaron que solo cabe la rendición de la organización islamista. «No debemos dar tiempo al enemigo con el fin que se recupere y se reorganice para continuar la guerra pasados 21 días», dijo hoy el ministro de Finanzas, el radical y colono Bezalel Smotrich en la red social X. «La rendición de Hizbulá o la guerra, esta la única forma de devolver a los residentes y la seguridad al norte y a (Israel)», añadió. Este miércoles EE.UU. y Francia, junto a otros países aliados como Canadá y Alemania, pidieron un alto el fuego inmediato de 21 días en la frontera entre Israel y el Líbano, durante el que también se abordará una tregua en la guerra en Gaza, según una declaración conjunta publicada por la Casa Blanca. La petición, firmada también por Australia, la Unión Europea, Italia, Japón, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Catar.

UCRANIA GUERRA

Un nuevo ataque ruso masivo con drones y misiles mata a dos mujeres en Odesa y Sumi

Kiev (EFE).- Un nuevo ataque masivo ruso con drones y algunos misiles provocó esta madrugada la muerte de una mujer de 62 años en la región ucraniana ribereña del mar Negro de Odesa, y mató también a una jubilada de 71 años en la región nororiental de Sumi, según informaron las autoridades regionales. Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó en las últimas horas contra territorio ucraniano un total de 78 drones kamikaze iraníes Shahed, de los que 66 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, que se activaron durante el ataque en 14 de los 24 óblasts ucranianos, incluida la región de Kiev. Ocho drones más se estrellaron sin alcanzar sus objetivos gracias a las medidas de guerra radioelectrónica adoptadas por las fuerzas ucranianas.

UCRANIA GUERRA

EE.UU. otorga a Ucrania 375 millones de dólares en armamento antes de reunión Biden-Zelenski

Naciones Unidas (EFE).- Estados Unidos anunció este miércoles 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, un día antes de que el presidente estadounidense, Joe Biden, se reúna en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que EE.UU. proporcionará la ayuda que incluirá, entre otras cosas, municiones adicionales y apoyo para los lanzacohetes HIMARS, así como vehículos blindados, equipo auxiliar, servicios de capacitación y transporte. «Estados Unidos está comprometido con la defensa de Ucrania frente a la brutal agresión de Rusia», se lee en la declaración de Blinken.

CHINA MISIL

Taiwán pide «racionalidad y autocontrol» a China tras el lanzamiento de misil balístico

Taipéi (EFE).- Taiwán condenó «enérgicamente» este jueves el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de China, e instó al Gobierno de Pekín a «actuar con racionalidad y autocontrol» para salvaguardar la estabilidad de la región. En el primer comunicado difundido tras el lanzamiento del proyectil, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán denunció que las acciones militares de China «continúan amenazando la paz regional, a pesar de la preocupación global y los esfuerzos por mantener la seguridad y la estabilidad en la región».

CHINA ECONOMÍA

China se compromete a promover la economía privada en una reunión del PCCh

Pekín (EFE).- La cúpula del Partido Comunista chino (PCCh) mantuvo este jueves una reunión presidida por el secretario general de la formación y presidente del país, Xi Jinping, tras la cual se comprometió a «estabilizar el sector inmobiliario para que no siga decayendo» y «promover la economía privada». «Es necesario ayudar a las empresas a superar las dificultades. Promoveremos la economía privada y crearemos un buen ambiente para el desarrollo de la economía no pública», señala la agencia Xinhua sobre la reunión, en la que el partido se comprometió también a «garantizar los gastos fiscales necesarios» y «mejorar el sentido de responsabilidad y urgencia para hacer un buen trabajo económico».

JAPÓN PENA DE MUERTE

Absuelto en Japón Iwao Hakamada, el reo que más tiempo pasó en el corredor de la muerte

Tokio (EFE).- Un tribunal de Japón absolvió este jueves a Iwao Hakamada, que pasó 47 años en prisión y es considerado el reo que más tiempo ha estado en el corredor de la muerte en todo el mundo, según la sentencia del nuevo juicio por asesinato al que fue sometido tras la anulación del primero. Hakamada, de 88 años, fue condenado a la pena capital en 1968 por el asesinato de una familia y permaneció en prisión hasta 2014, cuando la justicia anuló esa sentencia por dudas sobre la veracidad de las pruebas y ordenó celebrar un nuevo juicio, algo muy poco habitual en el país asiático. La nueva sentencia, anunciada por el juez Koshi Kunii del Tribunal de Shizuoka (suroeste de Tokio), reconoce que existió «falsificación de pruebas» por las que Hakamada fue incriminado por parte de la fiscalía y de las autoridades encargadas de la investigación del caso.

REDES SOCIALES

La red X publica su primer informe sobre transparencia desde que fue comprada por Musk

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La red social X, antes conocida como Twitter, ha publicado su primer informe sobre prácticas de transparencia desde que fue comprada por el controvertido multimillonario Elon Musk en el que asegura, entre otras cosas, que ha eliminado millones de cuentas que no cumplen con sus reglas éticas. El informe, que abarca el primer semestre de este año, indica que se han suspendido más de 5,2 millones cuentas y borrado más de 10,6 millones de mensajes por violar las reglas de la plataforma, una de las más usadas del mundo. La red explica cómo determina si se deben tomar medidas coercitivas con las cuentas o los mensajes para lo que tiene en cuenta favores si el post está «dirigido a un individuo, un grupo o una categoría protegida de personas», si ha sido denunciado «por la víctima del abuso o un testigo» o si el «usuario tiene antecedentes de infringir nuestras políticas».

PAPA VIAJE

El papa emprende su viaje a Luxemburgo y Bélgica

Roma (EFE).- El papa Francisco emprendió este jueves el 46 viaje de su pontificado a Luxemburgo y Bélgica, desde donde lanzará mensajes sobre el papel de Europa para conseguir la paz y la acogida de migrantes, pero también afrontará el escándalo de los abusos sexuales. La primera etapa será Luxemburgo, donde permanecerá solo 8 horas. Allí se encontrará con el gran duque Enrique de Luxemburgo y el primer ministro, Luc Frieden, al tiempo que dará un discurso a las autoridades en el centro cultural «Cercle Cité», mientras por la tarde se reunirá con la comunidad católica en la catedral de Notre-Dame. Francisco viajará después a Bélgica invitado por los reyes Felipe y Matilde, con quienes se reunirá oficialmente al día siguiente en el Castillo de Laeken; el principal motivo de la visita es participar en el inicio de las conmemoraciones por el 600 aniversario de la Universidad Católica de Lovaina.

VENEZUELA CRISIS

Petro dice que Colombia y Brasil no reconocerán a Maduro si no son presentadas las actas

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que su país y Brasil no reconocerán la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas si no son presentadas las actas de los comicios celebrados el 28 julio. «Con el presidente Lula ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento», expresó Petro en una entrevista con CNN en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU. El mandatario colombiano y sus homólogos de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, han intentado mediar en la crisis que vive Venezuela desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país anunciara la cuestionada victoria de Maduro. EFE

