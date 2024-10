Jueves, 26 de septiembre de 2024 (11:00 GMT)

ISRAEL LÍBANO

Netanyahu niega cualquier posible tregua en Líbano y dice que los bombardeos continúan

Jerusalén (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tildó este jueves de «incorrectas» las noticias sobre la posible aceptación de un alto el fuego de 21 días en Líbano en las próximas horas, y dijo que los combates continuarán «con toda su fuerza». «Las noticias sobre un alto el fuego son incorrectas. Se trata de una propuesta franco-estadounidense, a la que el primer ministro ni siquiera respondió», reza el comunicado en referencia a la propuesta de tregua realizada ayer por una coalición de países extranjeros. Además, en referencia al enfrentamiento bélico en la Franja de Gaza, a raíz del cual Hizbulá inició sus ataques contra el norte del Israel el pasado 8 de octubre, el comunicado reiterá que Israel solo se le pondrá fin «cuando se logren todos los objetivos de la guerra».

ISRAEL LÍBANO

El Ejército israelí detecta unos 45 cohetes lanzados por Hizbulá contra Galilea Occidental

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí confirmó este jueves haber detectado el lanzamiento de unos 45 cohetes desde el Líbano contra la región de Galilea Occidental, donde se encuentran las urbes norteñas de Haifa y Acre, que no causaron daños o heridos, según fuentes médicas. Los bombardeos israelíes persisten esta mañana, después de haber atacado durante la noche un total de 75 «objetivos» del grupo político y paramilitar Hizbulá, según el Ejército, en la zona oriental del Valle de la Bekaa y en el sur del Líbano, incluidos instalaciones de almacenamiento de armas, lanzacohetes y supuestos milicianos. Ayer, al menos 81 personas murieron y cientos resultaron heridas en ataques israelíes en el país vecino, con ataques también al norte de Beirut.

LÍBANO ISRAEL

Al menos 23 sirios mueren en un bombardeo de Israel contra una localidad en este de Líbano

Beirut (EFE).- Al menos 23 sirios murieron ayer por ataques aéreos israelíes contra la localidad de Younine, en el este del Líbano, una región que el Estado judío bombardea intensamente desde el lunes, informó este jueves el alcalde del municipio, Ali Qasas. En declaraciones a la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), Qasas dijo que el bombardeo también causo ocho heridos, entre ellos cuatro libaneses que sufrieron «heridas leves», y apuntó que los equipos de emergencia completaron esta mañana los trabajos de rescate y remoción de escombros en Younine. El ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio ubicado cerca de una gasolinera en Younine que era «alquilado por trabajadores sirios».

ISRAEL PALESTINA

Ministros israelíes rechazan un alto al fuego en Líbano que daría «tiempo al enemigo»

Jerusalén EFE).- Varios ministros israelíes, sobre todo de la derecha más radical, rechazaron este jueves la propuesta de un alto el fuego de 21 días en el conflicto entre Israel e Hizbulá en Líbano planteada por una coalición de países encabezada por EE.UU. y Francia y subrayaron que solo cabe la rendición de la organización islamista. «No debemos dar tiempo al enemigo con el fin que se recupere y se reorganice para continuar la guerra pasados 21 días», dijo hoy el ministro de Finanzas, el radical y colono Bezalel Smotrich en la red social X. «La rendición de Hizbulá o la guerra, esta la única forma de devolver a los residentes y la seguridad al norte y a (Israel)», añadió. Este miércoles EE.UU. y Francia, junto a otros países aliados como Canadá y Alemania, pidieron un alto el fuego inmediato de 21 días en la frontera entre Israel y el Líbano, durante el que también se abordará una tregua en la guerra en Gaza, según una declaración conjunta publicada por la Casa Blanca. La petición, firmada también por Australia, la Unión Europea, Italia, Japón, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Catar.

UCRANIA GUERRA

El Kremlin considera que la nueva doctrina nuclear es una «aviso» a Occidente

Moscú (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que la nueva doctrina nuclear rusa propuesta la víspera por el presidente, Vladímir Putin, es un «aviso» ante un posible ataque contra territorio ruso con participación occidental, en alusión a la autorización de los países de la OTAN a Ucrania para el empleo de misiles de largo alcance. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria subrayó que la doctrina, que contempla una respuesta nuclear a un ataque convencional, representa «un aviso para los países inamistosos». Como argumentos para el cambio de doctrina, que sustituye a la vigente desde 2020, mencionó: «La confrontación sin precedentes provocada por la participación directa de los países occidentales, incluidas potencias nucleares, en el conflicto de Ucrania» y «los elementos de tensión que se acumulan en nuestras fronteras».

UCRANIA GUERRA

Rusia avanza en los flancos de Vulegdar y gana terreno hacia Pokrovsk

Kiev (EFE).- Las fuerzas rusas han avanzado en las últimas horas en los flancos de la localidad de Vugledar, en la zona sur del óblast de Donetsk de Ucrania oriental, con el objetivo de rodear a las tropas ucranianas que defienden el municipio, según el último boletín de la plataforma de análisis de la guerra DeepState, cercana al Ministerio de Defensa de Kiev. Según la información publicada en su canal de Telegram, el Ejército ruso ha logrado avances cerca de Staromaiorske y de Vodiane, localidades situadas respectivamente al suroeste y al noreste de Vugledar. En su último boletín sobre el conflicto en Ucrania, el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) afirma que las tropas rusas ya han entrado en el municipio mismo de Vugledar por su extremo oriental.

UCRANIA GUERRA

Un nuevo ataque ruso masivo con drones y misiles mata a dos mujeres en Odesa y Sumi

Kiev (EFE).- Un nuevo ataque masivo ruso con drones y algunos misiles provocó esta madrugada la muerte de una mujer de 62 años en la región ucraniana ribereña del mar Negro de Odesa, y mató también a una jubilada de 71 años en la región nororiental de Sumi, según informaron las autoridades regionales. Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó en las últimas horas contra territorio ucraniano un total de 78 drones kamikaze iraníes Shahed, de los que 66 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, que se activaron durante el ataque en 14 de los 24 óblasts ucranianos, incluida la región de Kiev. Ocho drones más se estrellaron sin alcanzar sus objetivos gracias a las medidas de guerra radioelectrónica adoptadas por las fuerzas ucranianas.

PARLAMENTO EUROPEO

El TJUE da la razón al PE contra Puigdemont y dice que le negó correctamente su escaño

Bruselas (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio este jueves la razón al Parlamento Europeo cuando negó la entrada al expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín porque la Junta Electoral Central no comunicó sus nombres por no haber acatado la Constitución española. «El presidente del Parlamento Europeo no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente», dijo la sentencia del TJUE, en referencia a Antonio Tajani, que por entonces presidía la Eurocámara. Según la sentencia, «el presidente del Parlamento no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de dicha lista, so pena de quebrar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros».

CHINA ECONOMÍA

China se compromete a promover la economía privada en una reunión del PCCh

Pekín (EFE).- La cúpula del Partido Comunista chino (PCCh) mantuvo este jueves una reunión presidida por el secretario general de la formación y presidente del país, Xi Jinping, tras la cual se comprometió a «estabilizar el sector inmobiliario para que no siga decayendo» y «promover la economía privada». «Es necesario ayudar a las empresas a superar las dificultades. Promoveremos la economía privada y crearemos un buen ambiente para el desarrollo de la economía no pública», señala la agencia Xinhua sobre la reunión, en la que el partido se comprometió también a «garantizar los gastos fiscales necesarios» y «mejorar el sentido de responsabilidad y urgencia para hacer un buen trabajo económico».

RD CONGO REBELDES

HRW: El Ejército de Ruanda y los rebeldes del M23 bombardean indiscriminadamente a civiles

Kinsasa (EFE).- El Ejército ruandés y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) han bombardeado repetidamente este año de manera indiscriminada campos de desplazados en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), denunció este jueves Human Rights Watch (HRW). Asimismo, las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y sus milicias aliadas han puesto en riesgo a la población al desplegar artillería en los alrededores de estos campos, situados a las afueras de la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, lamentó la organización. «Conforme el conflicto entre las fuerzas congoleñas y ruandesas y sus milicias aliadas se ha acercado a Goma, los residentes del área y más de medio millón de personas desplazadas corren cada vez más riesgo de verse atrapados en los combates y de que se les niegue la ayuda humanitaria», dijo en un comunicado Clémentine de Montjoye, investigadora sénior de HRW sobre África.

JAPÓN PENA DE MUERTE

Absuelto en Japón Iwao Hakamada, el reo que más tiempo pasó en el corredor de la muerte

Tokio (EFE).- Un tribunal de Japón absolvió este jueves a Iwao Hakamada, que pasó 47 años en prisión y es considerado el reo que más tiempo ha estado en el corredor de la muerte en todo el mundo, según la sentencia del nuevo juicio por asesinato al que fue sometido tras la anulación del primero. Hakamada, de 88 años, fue condenado a la pena capital en 1968 por el asesinato de una familia y permaneció en prisión hasta 2014, cuando la justicia anuló esa sentencia por dudas sobre la veracidad de las pruebas y ordenó celebrar un nuevo juicio, algo muy poco habitual en el país asiático. La nueva sentencia, anunciada por el juez Koshi Kunii del Tribunal de Shizuoka (suroeste de Tokio), reconoce que existió «falsificación de pruebas» por las que Hakamada fue incriminado por parte de la fiscalía y de las autoridades encargadas de la investigación del caso.

PAPA LUXEMBURGO

El papa llama desde Luxemburgo a negociar para conseguir la paz y a acoger a los migrantes

Luxemburgo (EFE).- El papa Francisco pidió este jueves desde Luxemburgo el compromiso de los gobernantes «a llevar adelante negociaciones» para conseguir la paz y a la acogida a los migrantes, durante el discurso a las autoridades del país donde pasará unas 8 horas antes de trasladarse a Bélgica. «La riqueza no lo olvidemos es una responsabilidad. Por esa razón, pido una vigilancia constante para no descuidar a las naciones más desfavorecidas, es más, para que se les ayude a salir de sus condiciones de empobrecimiento», afirmó el papa en el país más rico del mundo. Lamentó que hay «que constatar el resurgimiento, incluso en el continente europeo, de desavenencias y enemistades que, en lugar de resolverse sobre la base de la buena voluntad mutua, la negociación y la labor diplomática, desembocan en hostilidades abiertas, con su secuela de destrucción y muerte». EFE

