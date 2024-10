Jueves, 26 de septiembre de 2024 (17:00 GMT)

11 minutos

ONU PALESTINA

Mahmud Abás afirma que «el mundo entero es responsable» de Gaza por vender armas a Israel

Naciones Unidas (EFE).- El presidente de Palestina Mahmud Abás afirmó este jueves que «el mundo entero es responsable de lo que le pasa» al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, y exigió que cese la venta de armas a Israel.»Detengan el genocidio. Dejen de vender armas a Israel. Esta locura no puede continuar», dijo Abás ante la Asamblea General de la ONU, cuando se cumple casi un año de la guerra en Gaza, que ha causado ya más de 41.000 muertos, gran parte de ellos civiles.Abás, que fue recibido con una larga salva de aplausos al entrar en la sala -algo poco frecuente- aprovechó el discurso para criticar a Estados Unidos, «la mayor democracia del mundo», por haber vetado en tres ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad que pedían un alto el fuego en Gaza.

ISRAEL LÍBANO

Netanyahu niega cualquier posible tregua en Líbano y dice que los bombardeos continúan

Jerusalén (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tildó este jueves de «incorrectas» las noticias sobre la posible aceptación de un alto el fuego de 21 días en el Líbano en las próximas horas y dijo que los combates continuarán «con toda su fuerza». «Las noticias sobre un alto el fuego son incorrectas. Se trata de una propuesta franco-estadounidense, a la que el primer ministro ni siquiera respondió», reza el comunicado en referencia a la iniciativa de tregua realizada ayer por una coalición de países. Además, en referencia al enfrentamiento bélico en la Franja de Gaza, a raíz del cual Hizbulá inició sus ataques contra el norte del Israel el pasado 8 de octubre, el comunicado reiterá que Israel solo le pondrá fin «cuando se logren todos los objetivos de la guerra».

ISRAEL PALESTINA

Al menos 15 muertos en otro ataque israelí contra una escuela en el norte de Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 15 personas, incluidas mujeres y niños, murieron este jueves en un ataque israelí contra una escuela en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, dijo el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal.Poco antes, el Ejército israelí confirmó haber atacado la escuela Faluya, en el norte del enclave.El Ejército aseguró que su ataque iba dirigido contra un grupo de milicianos que operaban desde un «centro de mando» instalado en el complejo y, como siempre que ataca infraestructura civil en Gaza, acusó al grupo islamista Hamás de «abusar» de este tipo de estructuras, que suelen acoger a cientos de civiles desplazados.

LÍBANO ISRAEL

Al menos 70.100 libaneses refugiados en centros de acogida oficiales por ataque de Israel

Beirut (EFE).- Al menos 70.100 libaneses se encuentran refugiados en los 533 centros de acogida oficiales repartidos por todo el país, una cifra de civiles afectados por los bombardeos israelíes a la que falta añadir a todos aquellos ciudadanos que se han acogido con familiares, amigos o en residencias privadas alquiladas, informó este jueves del ministro de Interior libanés, Bassam al Mawlawi. En una rueda de prensa, el funcionario apuntó que los 70.100 refugiados registrados oficialmente están en centros que «necesitan suministros logísticos», e indicó que el Gobierno activará las células de gestión de crisis «secundarias» en cada provincia del país.

UCRANIA GUERRA

El Kremlin considera que la nueva doctrina nuclear es una «aviso» a Occidente y EEUU la tacha de irresponsable

Moscú (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que la nueva doctrina nuclear rusa propuesta la víspera por el presidente, Vladímir Putin, es un «aviso» ante un posible ataque contra territorio ruso con participación occidental, en alusión a la autorización de los países de la OTAN a Ucrania para el empleo de misiles de largo alcance. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria subrayó que la doctrina, que contempla una respuesta nuclear a un ataque convencional, representa «un aviso para los países inamistosos». Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó de «total irresponsabilidad» la nueva doctrina. «Es una total irresponsabilidad y creo que muchos países en el mundo lo han dicho claramente siempre que (Rusia) ha amenazando con el tema nuclear, incluido China», afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista con la cadena MSNBC desde Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU.

UCRANIA GUERRA

Rusia avanza en los flancos de Vulegdar y gana terreno hacia Pokrovsk

Kiev (EFE).- Las fuerzas rusas han avanzado en las últimas horas en los flancos de la localidad de Vugledar, en la zona sur del óblast de Donetsk de Ucrania oriental, con el objetivo de rodear a las tropas ucranianas que defienden el municipio, según el último boletín de la plataforma de análisis de la guerra DeepState, cercana al Ministerio de Defensa de Kiev. Según la información publicada en su canal de Telegram, el Ejército ruso ha logrado avances cerca de Staromaiorske y de Vodiane, localidades situadas respectivamente al suroeste y al noreste de Vugledar. En su último boletín sobre el conflicto en Ucrania, el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) afirma que las tropas rusas ya han entrado en el municipio mismo de Vugledar por su extremo oriental.

PARLAMENTO EUROPEO

El TJUE da la razón al PE contra Puigdemont y dice que le negó correctamente su escaño

Bruselas (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio este jueves la razón al Parlamento Europeo (PE) cuando negó la entrada al expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín porque la Junta Electoral Central no comunicó sus nombres por no haber acatado la Constitución española. «El presidente del Parlamento Europeo no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente», dijo la sentencia del TJUE, en referencia a Antonio Tajani, que por entonces presidía la Eurocámara. Según la sentencia, «el presidente del Parlamento no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de dicha lista, so pena de quebrar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros».

VENEZUELA CRISIS

EUU y Argentina lideran foro global en Nueva York para «hacer oír la voz» de venezolanos

Nueva York (EFE).- Estados Unidos y Argentina lideraron este jueves un foro internacional en Nueva York para abordar la crisis política venezolana y «hacer oír la voz» del pueblo en el país caribeño, después de que Nicolás Maduro se autoproclamase vencedor de los comicios del pasado mes de julio. «Si hoy tenemos un objetivo único, ése es garantizar que la voluntad y los votos del pueblo venezolano sean realmente respetados y que puedan determinar su propio futuro», afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, al inicio de esta cumbre.

MÉXICO AYOTZINAPA

ONU pide a México «acciones renovadas» tras una década del caso Ayotzinapa y López Obrador asegura que hizo «todo» lo posible

Ciudad de México (EFE).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno mexicano «acciones renovadas» ante los «resultados insatisfactorios» de la investigación de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotiznapa, un suceso que cumple 10 años este jueves. «La extrema gravedad de lo ocurrido, los resultados insatisfactorios – así reconocidos por todos los actores – y la perseverancia de las familias hacen imprescindible recuperar el diálogo, restablecer la confianza y adoptar acciones renovadas que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido», señala la ONU-DH en un comunicado. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hizo «todo» lo posible para dar con el paradero de los desaparecidos. “Que les quede muy claro, se lo digo de manera sincera con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió”, afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.

PAPA LUXEMBURGO

El papa llama desde Luxemburgo a negociar para conseguir la paz y a acoger a los migrantes

Luxemburgo (EFE).- El papa Francisco pidió este jueves desde Luxemburgo el compromiso de los gobernantes «a llevar adelante negociaciones» para conseguir la paz y a la acogida a los migrantes, durante el discurso a las autoridades del país donde pasará unas 8 horas antes de trasladarse a Bélgica. «La riqueza no lo olvidemos es una responsabilidad. Por esa razón, pido una vigilancia constante para no descuidar a las naciones más desfavorecidas, es más, para que se les ayude a salir de sus condiciones de empobrecimiento», afirmó el papa en el país más rico del mundo. Lamentó que hay «que constatar el resurgimiento, incluso en el continente europeo, de desavenencias y enemistades que, en lugar de resolverse sobre la base de la buena voluntad mutua, la negociación y la labor diplomática, desembocan en hostilidades abiertas, con su secuela de destrucción y muerte».

SALUD MICROPLÁSTICOS

Comer alimentos ultraprocesados aumenta la cantidad de microplásticos en el cuerpo, según un estudio

Viena (EFE).- Un grupo de investigadores austríacos ha identificado una preocupante correlación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y una mayor presencia de microplásticos en el cuerpo.Según los resultados de un estudio piloto, publicados en ‘Science of The Total Environment’, las personas que consumen ultraprocesados ingieren más microplásticos que aquellas que optan por alimentos frescos. El uso de envases y utensilios de plástico, por el contrario, no mostró una influencia importante en la presencia de estas micropartículas detectadas en el organismo.El estudio lo ha dirigido Christina Hartmann, de la Agencia Federal de Medio Ambiente de Austria, y en él han participado 15 personas, de entre 24 y 43 años, residentes en Viena y alrededores.

ASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN

Descubren un planeta que da pistas de cómo será la Tierra dentro de 8.000 millones de años

Redacción Ciencia (EFE).- Investigadores de varios países han descubierto un planeta rocoso alrededor de una estrella ya muerta que da pistas sobre cómo podría ser la Tierra dentro de unos 8.000 millones de años, cuando se haya «apagado» el Sol, y han lanzado un esperanzador mensaje sobre la supervivencia final de la Tierra.El planeta se encuentra a unos 4.000 años luz de distancia de la Vía Láctea, y ofrece, según los investigadores, un «anticipo» del destino de la Tierra dentro de miles de millones de años, cuando el Sol se haya convertido en una «enana blanca» (una estrella agotada) y la Tierra, destruida y congelada, haya emigrado más allá de la órbita de Marte.En la investigación han participado científicos de numerosas universidades y centros de investigación de varios países, liderados por la universidad de California-Berkeley, y los resultados se han publicado en la revista Nature Astronomy. EFE

int-jfu