Jueves, 26 de septiembre de 2024 (22:00 GMT)

10 minutos

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu insiste en Nueva York que Israel atacará a Hizbulá «hasta lograr los objetivos»

Nueva York (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió este jueves al llegar a Nueva York, para participar mañana en la Asamblea General de la ONU, que su país «seguirá golpeando a Hizbulá con todo su poder» y no parará «hasta alcanzar todos nuestros objetivos», en declaraciones a los periodistas en la pista del aeropuerto. Con esas palabras, Netanyahu echa por tierra las esperanzas que surgieron este miércoles de una tregua de 21 días, una iniciativa que promueven Estados Unidos y Francia y que cosechó el apoyo de al menos diez países.

ONU PALESTINA

Mahmud Abás afirma que «el mundo entero es responsable» de Gaza por vender armas a Israel

Naciones Unidas (EFE).- El presidente de Palestina, Mahmud Abás, afirmó este jueves que «el mundo entero es responsable de lo que le pasa» al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, y exigió que cese la venta de armas a Israel. «Detengan el genocidio. Dejen de vender armas a Israel. Esta locura no puede continuar», dijo Abás ante la Asamblea General de la ONU, cuando se cumple casi un año de la guerra en Gaza, que ha causado ya más de 41.000 muertos, gran parte de ellos civiles. Abás, que fue recibido con una larga salva de aplausos al entrar en la sala -algo poco frecuente- aprovechó el discurso para criticar a Estados Unidos, «la mayor democracia del mundo», por haber vetado en tres ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad que pedían un alto el fuego en Gaza.

LÍBANO ISRAEL

Al menos 92 muertos y 153 heridos en el Líbano por ataques israelíes en últimas 24 horas

Beirut (EFE).- Al menos 92 personas murieron y otras 153 resultaron heridas por los intensos bombardeos israelíes de las últimas 24 horas contra el Líbano, acciones que se han concentrado en el este y el sur del país, pero también fueron lanzadas contra los suburbios sur de Beirut.El Ministerio de Salud Pública dijo en una serie de comunicados que en el Líbano los ataques aéreos afectaron principalmente a las poblaciones del sur, donde se registraron 40 muertos, y en las del este, donde se contabilizaron 48, mientras que en el Monte Líbano hubo cuatro fallecidos.

ISRAEL LÍBANO

Netanyahu niega cualquier posible tregua en Líbano y dice que los bombardeos continúan

Jerusalén (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tildó este jueves de «incorrectas» las noticias sobre la posible aceptación de un alto el fuego de 21 días en el Líbano en las próximas horas y dijo que los combates continuarán «con toda su fuerza». «Las noticias sobre un alto el fuego son incorrectas. Se trata de una propuesta franco-estadounidense, a la que el primer ministro ni siquiera respondió», reza el comunicado en referencia a la iniciativa de tregua realizada ayer por una coalición de países. Además, en referencia al enfrentamiento bélico en la Franja de Gaza, a raíz del cual Hizbulá inició sus ataques contra el norte del Israel el pasado 8 de octubre, el comunicado reiterá que Israel solo le pondrá fin «cuando se logren todos los objetivos de la guerra».

UCRANIA GUERRA

Biden y Zelenski se reúnen en la Casa Blanca para acelerar la entrega de armas a Ucrania

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron este jueves en la Casa Blanca con el objetivo de coordinar un plan para acelerar la entrega de armamento a Ucrania antes de que el líder estadounidense deje el cargo en enero de 2025. Los dos líderes realizaron breves declaraciones a la prensa en el Despacho Oval antes de iniciar la reunión, que se produjo solo unas horas después de que la Casa Blanca anunciara un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 8.000 millones de dólares (unos 7.158 millones de euros), que incluye bombas capaces de alcanzar blancos rusos a 130 kilómetros de distancia.

UCRANIA GUERRA

Harris promete a Zelenski que trabajará para que Ucrania «prevalezca» contra Rusia

Washington (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, Kamala Harris, prometió este jueves al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que trabajará para que Ucrania «prevalezca» en la guerra contra Rusia, y destacó la importancia de que Washington mantenga su papel de liderazgo global y no se deje seducir por el aislacionismo. «Continuaré apoyando a Ucrania y trabajaré para asegurar que Ucrania prevalezca en esta guerra, para que el país esté seguro, protegido y sea próspero», afirmó la vicepresidenta en una declaración ante la prensa en la Casa Blanca, de pie junto a Zelenski, con dos banderas estadounidenses y dos ucranianas de fondo.

UCRANIA GUERRA

Rusia avanza en los flancos de Vulegdar y gana terreno hacia Pokrovsk

Kiev (EFE).- Las fuerzas rusas han avanzado en las últimas horas en los flancos de la localidad de Vugledar, en la zona sur del óblast de Donetsk de Ucrania oriental, con el objetivo de rodear a las tropas ucranianas que defienden el municipio, según el último boletín de la plataforma de análisis de la guerra DeepState, cercana al Ministerio de Defensa de Kiev. Según la información publicada en su canal de Telegram, el Ejército ruso ha logrado avances cerca de Staromaiorske y de Vodiane, localidades situadas respectivamente al suroeste y al noreste de Vugledar. En su último boletín sobre el conflicto en Ucrania, el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) afirma que las tropas rusas ya han entrado en el municipio mismo de Vugledar por su extremo oriental.

VENEZUELA CRISIS

EE.UU., Argentina y España firman declaración sobre crisis venezolana con grandes ausencias

Nueva York (EFE).- EE.UU. y Argentina sacaron adelante este jueves una declaración conjunta, a la que se sumaron 30 delegaciones internacionales entre ellas España y Chile, para resolver la crisis política venezolana y conseguir una transición de poder democrática, después de que Nicolás Maduro fuera proclamado ganador de los comicios de julio por el ente electoral, que aún no publica las actas electorales. Sin embargo, el documento cuenta con grandes ausencias y su influencia será realmente limitada. Brasil, Colombia o México optaron por no formar parte de una iniciativa que no incorpora a Francia entre las potencias europeas, ni ningún país asiático ni tampoco africano.

MÉXICO AYOTZINAPA

López Obrador asegura que hizo «todo» lo posible en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hizo «todo» lo posible en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que este jueves cumplen 10 años desaparecidos y expresó su solidaridad con los padres y madres de los jóvenes que siguen exigiendo justicia. “Que les quede muy claro, se los digo de manera sincera con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió”, afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.

PAPA LUXEMBURGO

El papa llama desde Luxemburgo a negociar para conseguir la paz y a acoger a los migrantes

Luxemburgo (EFE).- El papa Francisco pidió este jueves desde Luxemburgo el compromiso de los gobernantes «a llevar adelante negociaciones» para conseguir la paz y a la acogida a los migrantes, durante el discurso a las autoridades del país donde pasará unas 8 horas antes de trasladarse a Bélgica. «La riqueza no lo olvidemos es una responsabilidad. Por esa razón, pido una vigilancia constante para no descuidar a las naciones más desfavorecidas, es más, para que se les ayude a salir de sus condiciones de empobrecimiento», afirmó el papa en el país más rico del mundo. Lamentó que hay «que constatar el resurgimiento, incluso en el continente europeo, de desavenencias y enemistades que, en lugar de resolverse sobre la base de la buena voluntad mutua, la negociación y la labor diplomática, desembocan en hostilidades abiertas, con su secuela de destrucción y muerte».

PARLAMENTO EUROPEO

El TJUE da la razón al PE contra Puigdemont y dice que le negó correctamente su escaño

Bruselas (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio este jueves la razón al Parlamento Europeo (PE) cuando negó la entrada al expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín porque la Junta Electoral Central no comunicó sus nombres por no haber acatado la Constitución española. «El presidente del Parlamento Europeo no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente», dijo la sentencia del TJUE, en referencia a Antonio Tajani, que por entonces presidía la Eurocámara. Según la sentencia, «el presidente del Parlamento no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de dicha lista, so pena de quebrar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros».

SALUD MICROPLÁSTICOS

Comer alimentos ultraprocesados aumenta la cantidad de microplásticos en el cuerpo, según un estudio

Viena (EFE).- Un grupo de investigadores austríacos ha identificado una preocupante correlación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y una mayor presencia de microplásticos en el cuerpo.Según los resultados de un estudio piloto, publicados en ‘Science of The Total Environment’, las personas que consumen ultraprocesados ingieren más microplásticos que aquellas que optan por alimentos frescos. El uso de envases y utensilios de plástico, por el contrario, no mostró una influencia importante en la presencia de estas micropartículas detectadas en el organismo.El estudio lo ha dirigido Christina Hartmann, de la Agencia Federal de Medio Ambiente de Austria, y en él han participado 15 personas, de entre 24 y 43 años, residentes en Viena y alrededores.EFE

