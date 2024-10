Kamala Harris amplía ofensiva mediática con entrevistas en pódcast y programas nocturnos

Washington, 7 oct (EFE).- La vicepresidenta estadounidense y aspirante demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, que tras anunciar su candidatura apenas dio entrevistas, ha ampliado su presencia mediática para llegar a nuevos públicos a través de pódcast y programas nocturnos de televisión (‘late shows’).

El ejemplo más evidente de ese cambio de estrategia fue su participación el domingo en el pódcast ‘Call Her Daddy’, presentado por Alexandra Cooper y muy popular entre mujeres milenial y de la generación Z.

Ese pódcast, según se congratuló este lunes la campaña demócrata en un mensaje por correo electrónico, fue el año pasado el segundo más escuchado en la plataforma Spotify y el que más audiencia tuvo entre las mujeres.

En una conversación relajada, la rival del exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021) en las presidenciales del 5 de noviembre reivindicó la defensa de su partido al derecho al aborto o sus propias aspiraciones al puesto.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, había dicho que, al no ser madre biológica, Harris no tiene a nadie que la mantenga «humilde».

«No creo que ella entienda que hay muchas mujeres que, por un lado, no aspiran a ser humildes, y por otro, que tienen mucho amor, familia e hijos en sus vidas», respondió la vicepresidenta en ‘Call Her Daddy’, destacando que ya no estamos en la década de los 50.

Esa entrevista será seguida por una este lunes por la noche en el programa ’60 minutes’ de CBS News y de otras intervenciones en ‘The View’, ‘The Howard Stern Show’, ‘The Late Show with Stephen Colbert’ o un encuentro con votantes latinos organizado por Univisión a finales de esta semana.

«Harris sigue haciendo campaña por todo el país y alcanzando a los votantes allí donde se encuentran», destacó su campaña.

La aspirante demócrata se mantiene en cabeza en las intenciones de voto. Según la media de sondeos elaborada por la web FiveThirtyEight, adelanta a Trump por 2,5 puntos porcentuales a nivel federal, aunque en estados clave esa diferencia no es tan significativa.

Desde que el presidente, Joe Biden, abandonó el 21 de julio su aspiración para un segundo mandato, Harris había hablado con algún reportero e incluso con ‘influencers’, pero no dio su primera entrevista formal hasta el pasado 29 de agosto, una ausencia mediática que fue ampliamente criticada por el bando rival. EFE

