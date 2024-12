Karla Sofía Gascón, favorita al Premio de Cine Europeo: «Mi trabajo habla por sí solo»

Alicia García de Francisco

Lucerna (Suiza), 6 dic (EFE).- Karla Sofía Gascón está feliz por la repercusión de su actuación en ‘Emilia Pérez’, trabajo por el que es favorita a llevarse el Premio del Cine Europeo a mejor actriz, pero también está cansada, físicamente, por las innumerables presentaciones de la película, y mentalmente, por tener que justificar sin parar los reconocimientos que recibe.

«Los premios que yo reciba o los reconocimientos que me quieran entregar son por mi trabajo. Porque mucha gente lo confunde. Creen que a mí me están a lo mejor regalando simplemente por cumplir unas cuotas o porque mi color de pelo es más clarito. Y no, no es así. Creo que mi trabajo habla por sí solo», explica a EFE la actriz española.

Un trabajo en el filme musical de Jacques Audiard que le valió el premio a mejor interpretación femenina en el último Festival de Cannes, un galardón compartido con sus compañeras de reparto: Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz, elenco que también ha sido reconocido en otros certámenes, como los de Palm Springs o Mill Valley.

«Creo que es un personaje de estos que ocurren una vez en la vida», reconoce la actriz, que cita en varias ocasiones a Jacques Audiard, agradecida por «un bombón de personaje». Pero también recuerda a todo el equipo de una película que habla del narcotráfico en México de una forma completamente diferente a como se ha hecho hasta ahora.

«No soy yo sola ni mis compañeras, que están maravillosas, sino que hay un equipo técnico y artístico y humano detrás que sin ellos sería imposible», asegura la actriz madrileña, que acaba de estar en Estados Unidos participando en la campaña de la película para los Óscar -todos los medios especializados consideran que estará nominada- y que ha hecho un descanso en su aventura americana para estar este sábado en Lucerna.

Allí Gascón se batirá con Tilda Swinton (‘La habitación de al lado’), Renate Reinsve (‘Armand’) y Trine Dyrholm y Vic Carmen Sonne, ambas por ‘The Girl with the Needle’ por el premio europeo.

La española es la clara favorita por su interpretación doble, de Manitas del Monte, un narcotraficante mexicano, y de Emilia Pérez, la mujer en la que se convierte, una transición que Gascón recorrió hace seis años.

Y es un premio que le hace especial ilusión. «Creo mucho en la Unión Europea. Creo mucho en Europa. Creo que somos la cuna de la civilización moderna y creo que tenemos que seguir llevando nuestros valores a muchas partes del mundo».

Pero es consciente de que todas las actrices nominadas se lo merecen porque «no hay nadie, ni mejor ni peor». «Todas nosotras hemos dado lo máximo seguro para nuestros trabajos» y al final se trata de «que a alguien le guste más tu trabajo o menos», reflexiona.

Además, se siente ya más que satisfecha con todo lo que está dando esta película. «Ver a todo el mundo, en todos los sitios donde presentamos la película tan, tan maravillados, cómo acogen este film y el cariño que me muestran es impresionante, de verdad. Es una cosa como yo nunca he visto en todo lo que llevo yo viviendo».

Sobre todo teniendo en cuenta que habitualmente los espectadores van solo en masa al cine para ver filmes de acción. «Entonces, una película de cine independiente, que el público en general la esté llenando como lo está llenando, me parece increíble».

Porque ‘Emilia Pérez’ está recibiendo la misma acogida en todos los países en los que se presenta, aunque siempre hay casos especiales como el de Italia, donde fue recibida «con fervor».

«En todos los sitios donde vamos, en Estados Unidos están como locos con la película, también en Francia, en España… es maravilloso. Yo he tenido entrevistas hasta de Nigeria, de Turquía o de Brasil. Es muy bonito, muy bonito», dice emocionada.

Una acogida que les ha sorprendido mucho a todos los que han formado parte del proyecto, pese a que estaban convencidos de que la película «iba a ser algo muy especial, algo que iba a causar mucho revuelo». EFE

